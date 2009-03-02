به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الوطن، دکتر علی جمعه مفتی مصر در دیدار با سفیر تایلند در قاهره خواستار تأسیس اتحادیه بین المللی اقلیتهای مسلمان شد تا نمایندگان اقلیتهای مسلمان در همه کشورهای جهان عضو آن شوند.

مفتی مصر با تأکید بر اینکه این اتحادیه به اقلیتهای مسلمان کشورهای غیراسلامی کمک می کند به هویت اسلامی خود دست یابند، تصریح کرد: این اتحادیه راهکارهایی شرعی برای مشکلاتی که با آن مواجه هستند، ارائه کرده و با افکار افراطی به منظور ارائه چهره واقعی اسلام مبارزه می کنند.

علی جمعه هدف از ارائه این پیشنهاد را حلقه وصل و ارتباط و تقریب میان اقلیتهای مسلمان با مؤسسات اسلامی، شرعی و آموزشی در کشورهای اسلامی عنوان کرد.

مفتی مصر گفت: با توجه به آمار مسلمانان در خارج از کشورهای اسلامی، آنها نیاز به تلاش و همبستگی با مسلمانان دارند، از این رو این اتحادیه به ایجاد روابط سامان یافته میان مسلمانان جهان می انجامد.