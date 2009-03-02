برگزیدگان دومین جشنواره ترافیک و رسانه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در 9 بخش اصلی و یک بخش ویژه برگزار شد و نفرات برگزیده هر بخش به شرح زیر اعلام شدند.

گفتگو- نفر اول: سلیمان محمدی (اعتماد)، نفر دوم: فرید قدیری (دنیای اقتصاد) و نفر سوم: روح الله چوبلی (ماهنامه چهارچرخ)

مقالات - نفر اول: محمد حسین روانبخش (مردمسالاری)، نفر دوم: مهدی خلیلی (کارون) و نفر سوم: فاطمه تورانی (جوان)



گزارش خبری - نفر اول: مریم گلباز (خبرگزاری فارس)، نفر دوم: احمد الهی (خبرگزاری جمهوری اسلامی) و نفر سوم: معصومه ایمانی (دنیای اقتصادی)

گزارش تحقیقی- نفر اول: هیچ اثری به عنوان اثر نخست انتخاب نشد. نفر دوم: نرگس رضایی (همشهری) و نفر سوم: گالیا توانگر (کیهان)

گزارش توصیفی - نفر اول: هیچ اثری به عنوان اثر نخست انتخاب نشد. نفر دوم: مرجان حاجی حسنی (مردمسالاری) و نفر سوم: علی کیوانی نژاد (همشهری)

عکس - نفر اول: حسین ساکی (باشگاه خبرنگاران جوان)، نفر دوم: حسین اینانلو (همشهری محله ) و نفر سوم: مهدی محتشم صفا (رادیو تهران)

کاریکاتور- نفر اول: امیر عباس تبریزی (همشهری)، نفر دوم: رسول آذرگون (آفرینش ) و نفر سوم: علی کاشی (مردمسالاری)



رادیو - نفر برگزیده: محمد سعید لواسانی (صدای شهر رادیو تهران)

تلویزیون - نفرات برگزیده: حمید خواجه نژاد (باشگاه خبرنگاران جوان)، مجید اکبری (شبکه خبر) و داوود فتحعلی زاده (واحد مرکزی خبر)

بخش ویژه (مدیریت تقاضای سفر و شهر الکترونیک) - نفر برگزیده: سمیه پریانی (ماهنامه چهارچرخ).