ایجاد 164 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن ، در این مدت از محل ایجاد بنگاههای کوچک و زودبازده نیز بالغ بر 27 هزارو 573 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

در 10 ماهه سالجاری، تعداد 5 هزار و 986 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 160هزار میلیارد ریال توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده است که از نظر تعداد 4/24 درصد و از نظر ارزش سرمایه گذاری 2/48 درصد افزایش نشان می دهد.

در دوره زمانی مورد بررسی تعداد 24 هزار و 32 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری 3/933 هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 748 هزارنفر از سوی وزارت صنایع ومعادن برای متقاضیان صادر شده است.

فعالیت های معدنی در دوره مورد بررسی شامل صدور یک هزار و 340 فقره پروانه اکتشاف معدنی، 59 فقره گواهی کشف، 511 فقره پروانه بهره برداری معدنی و 639 فقره اجازه برداشت بوده است.