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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

لوگو جام ملت‌های 2011 آسیا هفته آینده رونمایی می شود

لوگو جام ملت‌های 2011 آسیا هفته آینده رونمایی می شود

پروژه جام ملت‌های 2011 آسیا با معرفی لوگوی بازیها در روز 11 مارس – 21 اسفند در شهر دوحه بصورت رسمی آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا ساعت 19 در باشگاه سیاسی در رویال تنت دوحه پایتخت کشور میزبان بازیها شروع خواهد شد.

پس از بازیهای جام ملت های آسیا 2000 لبنان این برای اولین بار است که جام ملت ها به غرب این قاره بازمی گردد. در دو دوره گذشته چین در سال 2004 و چهار میزبان آسه آن در سال 2007 میزبان مسابقات بودند.

خبرنگارانی که مایلند در این مراسم حضور داشته باشند برای دریافت کارت خبرنگاری خود روز نهم و دهم مارس – 19 و 20 اسفند بین ساعت 9 تا 11 صبح می توانند به ساختمان کمیته ملی المپیک قطر در دوحه، طبقه هفتم، فدراسیون فوتبال قطر مراجعه کند.

بازیهای انتخابی جام ملت های آسیا در حال حاضر در جریان است و تاکنون در اغلب گروه‌ها دو بازی روز اول برگزار شده است.

کد مطلب 841773

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