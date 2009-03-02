اصفهان میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد و طی آن میزبان دو رویداد مهم قاره ای این رشته ورزشی انتخاب شد.

بر این اساس شهر اصفهان به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا انتخاب شد که در تیرماه سال 1388 پذیرای برترین تیمهای باشگاهی فوتسال آسیا خواهد بود.

کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنین تاشکند ازبکستان را به عنوان میزبان یازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا انتخاب کرد. این رقابتها خردادماه سال 1389 در تاشکند ازبکستان برگزار می شود. شهر تهران هم یکی از میزبانان این دوره از مسابقات بود.