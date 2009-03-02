پاریسن ژرمن به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پاریسن ژرمن در چارچوب هفته بیست ‌وششم رقابت های فوتبال ‌فرانسه با نتیجه 4 بر یک مقابل میهمان خود نانسی به برتری رسید و به رده دوم جدول رده بندی رقابت ها صعود کرد.

هورائو (9 و 40) ، ژولی (13) و سسگنون(63) گل های پاریسن ژرمن را به ثمر رساندند و فرت تک گل نانسی را در دقیقه 30 وارد دروازه حریف کرد. لیون صدرنشین رقابت ها هم با نتیجه تساوی یک بر یک مقابل میهمان خود رن متوقف شد. در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* بوردو یک - لوران صفر

* کان صفر - مارسی یک

* موناکو 2- سنت اتین 2

جدول رده بندی:

1- لیون 53 امتیاز

2- پاریسن ژرمن 49 امتیاز

3- مارسی 48 امتیاز

4- بوردو 47 امتیاز

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18- سوشو 26 امتیاز

19- سنت اتین 26 امتیاز

20- لوهاور 15 امیتاز