به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم هم اکنون در آخرین مراحل فنی قرار دارد و به زودی برای حضور در جشنواره فیلم کودک و نوجوان همدان در بهار سال آینده آماده می‌شود.



"مسافر کربلا" داستان نوجوانی است که قصد دارد قالیچه نذری مادربزرگ را به کربلا ببرد. او این قالیچه‌ را برای دایی امیر رزمنده‌ای که سال‌هاست از او خبری نیست، بافته است و ... مهرداد ضیایی، مریم کاظمی، احمد عباسقلی، ارسطو خوش‌رزم، سیما مطلبی، طاهره اعلایی و حسین پرستار بازیگران فیلم هستند.

از دیگر عوامل می‌توان به سیدمهدی شجاعی فیلمنامه‌نویس، ایرج عاشوری مدیر فیلمبرداری، حجت ذیجودی مدیر برنامه‌ریزی، سمیرا برادری منشی صحنه، مریم کاظمی بازیگردان، سعید جلیلی دستیار اول کارگردان، شهرام متولی‌باشی صدابردار، بابک پناهی طراح صحنه و لباس، محمود مهدوی طراح چهره‌پردازی، امیر عابدی عکاس، گروه سینمایی "دیدگاه" مجری طرح و محمدرضا کریمی‌صارمی مشاور پروژه اشاره کرد.

بیژن شکرریز عکاسی فیلم‌های سینمایی "دارا و ندار"، "مسافران مهتاب"، "ویزا"، "معما"، "اتوبوس" و "کفش‌های میرزا نوروز"و ... را در کارنامه دارد.