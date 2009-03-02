افزایش مخالفت افغانها با حضور آمریکا در کشورشان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست با اشاره به حمله شبانه نظامیان آمریکایی به روستایی در ایالت لوگار در 20 فوریه به نقل از یک شهروند افغان در این منطقه نوشت: " ما از طالبان می ترسیم، اما ترس ما حالا از آمریکاییها بیشتر است."

وی افزود:" نیروهای خارجی افراد بیگناه را می کشند. ما خواستار حضور آنها در افغانستان نیستیم. اگر آنها در کشور ما بمانند، یک روز در برابر آنها خواهیم ایستاد، مثل کاری که در برابر روسها انجام دادیم."

نویسنده این مطلب این حادثه را از بعد استراتژیک یک فاجعه دانسته و افزوده است: این حادثه در منطقه ای رخ داد که دولت باراک اوباما یک حرکت نظامی پرهزینه را در آنجا آغاز و بر مناطقی در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان که آشوبگران تلاش می کنند نفوذ خود را یک بار دیگر به دست آورد، آغاز کرده است.

در ادامه این مطلب آمده است: این حادثه در حالی رخ داد که مخالفت افغانها با نیروهای آمریکایی و ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) در حال شدت گرفتن و اعتراضات به بمبگذاریها و حملات شبانه نیروهای ائتلاف در حال بیشتر شدن است.

" ملا عمر متین" که منزل وی در این حمله مورد حمله قرار گرفته ، گفت:" ما تروریست یا القاعده نیستیم. من از هیچ کس پنهان نمی شوم. هیچ دلیلی برای آمریکاییها وجود ندارد که چنین کاری را انجام دهند. اگر آنها به کشتار و دستگیری افراد بیگناه ادامه دهند، خشم مردم علیه آنها افزایش خواهد یافت."

