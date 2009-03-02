لیونی از امکان تهاجم جدید به غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، "زیپی لیونی" در دیدار با "لورنس کنن" که در حال حاضر در منطقه به سر می ‌برد، مدعی شد: ‌اسرائیل با گروه‌های میانه رو در منطقه همکاری خواهد کرد.

در همین رابطه، فلسطین الیوم نیز گزارش داد: تل آویو در صورت ادامه حملات موشکی به ساکنان مناطق اسرائیلی از طریق راه حل نظامی پاسخ خواهد داد.

این سایت اینترنتی در ادامه به نقل از لیونی نوشت : در واقع حماس پیام ما را از عملیات گذشته متوجه نشده است و در صورت ادامه‌ این روند ما از راه حل نظامی استفاده می کنیم.

رئیس حزب کادیما در حالی از امکان آغاز حمله ای دیگر به غزه سخن می گوید که امروز کنفرانسی در مصر در ارتباط با باسازی ویرانیهای به بار آمده در غزه توسط نظامیان صهیونیستی در جریان جنگ 22 روزه برگزار می شود.