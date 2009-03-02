نگاهی به هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر/ ردپای سبز پشت پای استقلال

در این هفته بیشترین صعود در جدول رده بندی را داماش گیلان داشت که با برتری مقابل ابومسلم مشهد با 2 رده صعود به سکوی شانزدهم لیگ رسید. راه آهن نیز جای ملوان را در رده یازدهم جدول گرفت و این تیم را به رده دوازدهم فرستاد. پاس نیز از شکست ابومسلم مقابل داماش نهایت بهره را برد و با تساوی در دیدار مقابل فولاد به رده سیزدهم صعود کرد.
در انتهای جدول استقلال اهواز و برق شیراز کماکان روی نوار ناکامی گام برمی دارند، داماش فقط یک گام دیگر می خواهد تا از جمع تیمهای قعرنشین جدا شود و پیام نیز همچنان فانوس به دست لیگ 18 تیمی ایران است.
جدول رده بندی لیگ برتر
|
تیم
|
بازی
|
برد
|
تساوی
|
باخت
|
گل زده
|
گل خورده
|
تفاضل
|
امتیاز
|
1- استقلال
|
29
|
17
|
6
|
6
|
64
|
32
|
32+
|
57
|
2- ذوب آهن
|
29
|
16
|
8
|
5
|
49
|
36
|
13+
|
56
|
3- پرسپولیس
|
29
|
13
|
10
|
6
|
44
|
34
|
10+
|
49
|
4- سپاهان
|
29
|
12
|
12
|
5
|
40
|
29
|
11+
|
48
|
5- مس
|
29
|
12
|
10
|
7
|
43
|
34
|
9+
|
46
|
6- صبای قم
|
29
|
10
|
15
|
4
|
40
|
30
|
10+
|
45
|
7- فولاد
|
29
|
11
|
9
|
9
|
42
|
36
|
6+
|
42
|
8- پیکان
|
29
|
11
|
8
|
10
|
39
|
34
|
5+
|
41
|
9- سایپا
|
29
|
10
|
10
|
9
|
38
|
40
|
2-
|
40
|
10- مقاومت
|
29
|
10
|
10
|
9
|
31
|
33
|
2-
|
40
|
11- راه آهن
|
29
|
10
|
7
|
12
|
32
|
35
|
3-
|
37
|
12- ملوان
|
29
|
8
|
11
|
10
|
29
|
36
|
7-
|
35
|
13- پاس
|
29
|
8
|
8
|
13
|
31
|
42
|
11-
|
32
|
14- ابومسلم
|
29
|
8
|
7
|
14
|
32
|
38
|
6-
|
31
|
15- اس اهواز
|
29
|
7
|
7
|
15
|
27
|
45
|
18-
|
28
|
16- داماش
|
29
|
5
|
10
|
14
|
32
|
49
|
17-
|
25
|
17- برق
|
28
|
5
|
8
|
15
|
31
|
42
|
11-
|
23
|
18- پیام
|
28
|
5
|
8
|
15
|
27
|
47
|
20-
|
23
نظر شما