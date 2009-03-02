نگاهی به هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر/ ردپای سبز پشت پای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر استقلال و ذوب آهن صدرنشینان مطلق لیگ برتر هستند که اختلافی هشت و هفت امتیازی با پرسپولیس، تیم سوم جدول رده بندی دارند. در پایان هفته بیست و نهم ترکیب و رده بندی تیم‌های اول تا دهم جدول تغییر نکرد اما اختلاف امتیازهای آنها با تغییراتی روبرو شد.

در این هفته بیشترین صعود در جدول رده بندی را داماش گیلان داشت که با برتری مقابل ابومسلم مشهد با 2 رده صعود به سکوی شانزدهم لیگ رسید. راه آهن نیز جای ملوان را در رده یازدهم جدول گرفت و این تیم را به رده دوازدهم فرستاد. پاس نیز از شکست ابومسلم مقابل داماش نهایت بهره را برد و با تساوی در دیدار مقابل فولاد به رده سیزدهم صعود کرد.

در انتهای جدول استقلال اهواز و برق شیراز کماکان روی نوار ناکامی گام برمی دارند، داماش فقط یک گام دیگر می خواهد تا از جمع تیم‌های قعرنشین جدا شود و پیام نیز همچنان فانوس به دست لیگ 18 تیمی ایران است.

جدول رده بندی لیگ برتر