جنگ در افغانستان به پیروزی ختم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "استفان هارپر" در مصاحبه ای با شبکه سی.ان.ان از مونترال گفت: من باور ندارم که جنگ در افغانستان با پیروزی به پاپان برسد.

وی گفت: تنها اقامت و حضور نیروهای ما در آن کشور است که پیروزی را نصیب ما کرده و صادقانه بگویم که ما هرگز در مسیر شکست دادن شورشیان و ستیزه جویان حرکت نکرده ایم.

هارپر همچنین گفت: تا آنجا که مطالعات من در امور افغانستان یاری می کند این کشور همیشه درگیری داشته است

نخست وزیر کانادا افزود: آنچه که در افغانستان باید رخ دهد این است که ما باید یک دولت افغان داشته باشیم که قادر به مدیریت این شورشها باشد.