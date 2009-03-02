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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۴

نخست وزیر کانادا :

جنگ در افغانستان به پیروزی ختم نمی شود

جنگ در افغانستان به پیروزی ختم نمی شود

نخست وزیر کانادا نسبت به موفقیت جنگ و حضور نظامی غرب در افغانستان ابراز تردید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "استفان هارپر" در مصاحبه ای با شبکه سی.ان.ان از مونترال گفت: من باور ندارم که جنگ در افغانستان با پیروزی به پاپان برسد.

وی گفت: تنها اقامت و حضور نیروهای ما در آن کشور است که پیروزی را نصیب ما کرده و صادقانه بگویم که ما هرگز در مسیر شکست دادن شورشیان و ستیزه جویان حرکت نکرده ایم.

هارپر همچنین گفت: تا آنجا که مطالعات من در امور افغانستان یاری می کند این کشور همیشه درگیری داشته است

نخست وزیر کانادا افزود: آنچه که در افغانستان باید رخ دهد این است که ما باید یک دولت افغان داشته باشیم که قادر به مدیریت این شورشها باشد. 

کد مطلب 841784

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