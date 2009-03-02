اجازه استفاده از واژه "الله" در نشریات مسیحی مالزی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز اتریتس تایمز، سید حمید آلبر وزیر کشور مالزی گفت: فکر می کنم اشباهی در اعلام این تصمیم به وجود آمده، اکنون باید تمام مسئله را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

براساس حکم دولت که چند روز پیش اعلام شد این اجازه به نشریات مالزی داده شده بود که کلمات اسلامی چون الله ، کعبه، بیت الله و صلاة را مورد استفاده قرار دهند اما روی جلد خود مشخص کنند که این نشریه تنها برای مسیحیان منتشر می شود.

حکم دولت مورد انتقاد علمای مسلمان قرار گرفت به طوری که آنها هشدار دادند این اقدام اهانتی به حساسیتهای مسلمانان تلقی می شود.

وزیر کشور گفت: ممنوعیت استفاده از این کلمات تا زمان اعلام نظر دادگاهی که برگزاری آن به تعویق افتاده، به قوت خود باقی می ماند.

بیش از یک سال است که هفته نامه کاتولیک هرالد و مقامات دولتی در رابطه با استفاده از کلمه "الله" در بخش مالایی زبان آن درگیر بوده اند.

مقامات استدلال کرده اند که استفاده از این کلمه باید منحصر به مسلمانان باشد و تهدید کرده اند که نقض این امر می تواند لغو حق چاپ نشریه را در پی داشته باشد.

هفته نامه هرالد این موضوع را ماه ژوئن در دادگاه مطرح کرد.

کشیش لارنس اندرو سردبیر هفته نامه هرالد گفت: مسیحیان مالزی قرنها از کلمه الله برای ترجمه انجیل و نیایشهای رایج استفاده می کردند.

زبان، نژاد و دین از مسائل بسیار حساس در کشور چند قومی مالزی است که 60 درصد از جمعیت 26 میلیونی آن را مسلمانان و 1/9 درصد را مسیحیان تشکیل داده اند. 2/19 درصد نیز به جامعه بودایی و 3/6 درصد به جامعه هندو مالزی اختصاص دارد.