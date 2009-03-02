برخوردهای سلیقه ای مشکل مشترک رسانه و ترافیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر دومین جشنواره ترافیک و رسانه با اعلام این مطلب اظهارداشت: رسانه‌ های جمعی برآیندی از عقلانیت جمعی، برداشتی منطقی از جامعه ای عقلانی و برشی مقطعی از لایه‌ های تو در توی اجتماعی هستند که نمایندگی آن را بر عهده دارند و خبرنگاران، ستاره هایی هستند که در گوشه و کنار فضای رسانه ای کشورمان می درخشند، ستاره های دنباله داری که دنباله رو نیستند‌ و هر تک ستاره اتفاق امیدوارکننده ای در کهکشان پر ستاره فرهنگ و ادب این کهن بوم و بر است.

دکتر سید غلامرضا کاظمی دینان افزود: امروزه تلاشهای فردی و جمعی رسانه ها در حوزه های مختلف اجرا به مثابه سامانه ای برای راهبری تواناییهای موجود، علاوه بر افزایش کارآمدی مدیریتهای اجرایی امیدواریها نسبت به آینده ای روشن را افزایش داده و سیاستگذاری و برنامه ریزی به عنوان تاثیرگذارترین بخش حوزه اجرا را بهبود بخشیده و ارتقاء داده است.

وی تصریح کرد: هر چند ادبیات نقد آگاهانه، کارشناسانه و منصفانه در کشور ما تا بلوغ فرسنگ ها فاصله دارد و برخوردهای سلیقه ای در حوزه رسانه مانند برخوردهای سلیقه ای در حوزه حمل و نقل شهری، از قاعده های غیر منطقی و چارچوبهای نامعلومی تبعیت می نمایند و این بلاتکلیفی، راه خلاقیت ذاتی و انتقاد سازنده را بر روی اهالی رسانه مسدود می کند اما ما به شما امیدواریم.

دبیر جشنواره ترافیک و رسانه اضافه کرد: رسانه های حرفه ای و فاخر و خبرنگاران پرکار و کار بلد به جای تکرار عبارتهای کلی و انتزاعی و توجیه کم‌ کاریها و کار نابلدیها، بدون هیچگونه ادعایی از کنار کوچکترین اتفاقها و رویدادهای اجتماعی و شهری به راحتی نمی گذرند و در مقابل جریان نابرابر « انتقال آزاد اطلاعات» می ایستند تا همه ظرفیتهای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و همه فرصتهای معرفی و نقد با تنگ نظری به نفع یک فرد یا یک گروه محدود و مصادره نشود.

وی اظهار کرد: امروزه رسانه ها به عنوان محصولی فرهنگی باید به مرحله ای از جذب مخاطب برسند که از قابهای محدود و متر و معیارهای معیوب «مدیریت ایزوله فرهنگی» فراتر روند و با ایجاد فرصت برابر برای افراد و گروههای کارآمد، نقش برجسته، حساس و فراگیری که از آن برخوردارند را به بهترین شکل ممکن ایفاء کنند.

کاظمی دینان تصریح کرد: دومین جشنواره ترافیک و رسانه با رشد کیفی قابل توجه در متن و محتوا و رشد کمی 54 درصدی در تعداد آثار ارسالی رو به رو بود، به نحوی که مجموع تعداد آثار سال گذشته 779 اثر بود که در سال جاری به بیش از 1200 اثر افزایش یافته ا ست.