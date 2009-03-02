تغییرات جدید در مدیریت ابومسلم غیرقانونی است/ شکایت کردیم

ناصرشفق مدیرعامل پیشین باشگاه ابومسلم با بیان این مطلب به خبرنگار مهر در خصوص تغییرات اخیر در راس مدیریت ای باشگاه اظهار داشت: تغییر و تحولات اخیر در باشگاه ابومسلم کاملا غیرقانونی است چرا که اساسا تاکنون نقل و انتقال رسمی در این باشگاه صورت نگرفته است.

شفق با ابراز تعجب نسبت به واگذاری باشگاه ابومسلم اظهار داشت: علیرغم اینکه سازمان تربیت بدنی به اداره کل تربیت بدنی استان خراسان ابلاغ کرده بود که آقای بنی اسد حق هیچگونه نقل و انتقالی را در این باشگاه ندارند اما ایشان اقدام به فروش مال غیر کرده‌اند که این اقدام کاملا غیرقانونی و برخلاف شرع و عرف است.

مدیرعامل پیشین باشگاه ابومسلم اضافه کرد: ما بر اساس قراردادی که با آقای بنی اسد داشتیم توافق کردیم که در ازای مبلغ مشخصی سهام باشگاه را واگذار کنیم ولی تاکنون هیچگونه مبلغی در این زمینه رد و بدل نشده و هرگونه تغییری در مدیریت باشگاه برخلاف قانون است.

وی با تاکید بر اینکه نمی توان باشگاه را واگذار شده دانست از همین رو حکم مدیرعامل جدید نیز نمی تواند قانونی باشد، اظهار داشت: آقایان در حالی که هنوز مالکیت باشگاه را تصاحب نکرده‌اند اقدام به برکناری رحمان نادری کردند که با توجه به تصاحب غیرقانونی باشگاه این حکم نیز نمی تواند قانونی باشد.

شفق با بیان اینکه موضوع را از طریق قانونی پیگیری خواهیم کرد، گفت: شکایت نامه ای به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تسلیم کرده‌ایم و با جدیت این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد و از حق قانونی خود دفاع می کنیم.