عدم وجود قدرت رقابت، صنعت فرش را با چالش مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عباسعلی وفایی نژاد در دومین جشنواره فرش دستباف مازندران با اشاره به سابقه هزار ساله صنعت فرش در ایران گفت: صنعت فرش در زمانی محور توسعه استان به شمار می رفت و به ناخواسته جایگاه خود را از دست داد و امروز تلاش می کنیم تا اعتبار باقی مانده این صنعت تاریخی کشورمان را حفظ و ارتقاء دهیم.

به گفته وی ورود صنعت فرش به مازندران در دوره قاجاریه و از کلاردشت و سپس بند پی بابل آغاز شد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد این صنعت به دلیل نداشتن قدرت رقابت در بازار خارجی با چالش مواجه بوده است، تصریح کرد: بالا بودن هزینه تمام شده، عدم آگاهی تولید کنندگان از سلایق مصرف کنندگان، حضور رقبای جدید با حوزه فعالیت گسترده، تفکرات سنتی در تولید و توجه فقط به یک بازار خارجی از عمده مسائلی است که این چالش را برای فرش ایران ایجاد کرده است.

به گفته وی دغدغه توسعه تجارت خارجی، اعتقاد به کارگروهی و داشتن تشکیلاتی با بنیه مالی قوی و قدرتمندی در مسائل مربوطه از راهکارهای دست یافتن به بازارهای متعدد خارجی است.

وفایی نژاد حذف واسطه ها به کمک تشکلهای صنفی، آموزش برای به روز شدن تولید کنندگان، ارائه تسهیلات به بافندگان و قرار گرفتن بافندگان در زمره مشاغل سخت و زیان آمور از برنامه های سازمان بازرگانی برای صنعت فرش دستباف است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه محرومیت فعالان صنعت فرش باعث شد تا به این قشر در کشور بی مهری شود، اظهار داشت: تا کنون 15 اتحادیه صنفی فرش دستباف در مازندران تشکیل شده که یکی از مهمترین فاکتورهای رشد و توسعه این صنعت قدرتمندی تشکلهای صنفی آن می باشد.

وی با اعلام اینکه هشت شرکت تعاونی روستایی و 45 شرکت شهری در مازندران در خصوص صنعت فرش فعالیت می کنندا ظهار داشت: 11 هزار کارت شناسایی بافندگان در مازندران صادر شده و پنج هزار بافنده نیز تا کنون به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان مازندران با اشاره به اینکه در چهار سال اخیر 2400 نفر در کلاس های آموزشی صنعت فرش شرکت کردند، گفت: تا کنون 22 هزار و 800 میلیون ریال از محل اعتبارات بنگاه های زودبازده و شش هزار و 550 میلیون ریال از محل اعتبارات فنی به فعالان صنعت فرش استان مازندران تسهیلات پرداخت شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون حدود 22 هزار بافنده فرش دستباف در استان شناسایی شده اند، گفت: 12 هزار دار قالی و 23 کارگاه قالیبافی نیز در مازندران شناسایی شده است.