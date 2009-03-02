مراسم معارفه کرباسچی فردا در دفتر کروبی برگزار می شود

حجت الاسلام محمدباقر ذاکری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: ورود همزمان دو کاندیدا در جریان اصلاح طلب مطمئنا هیچ خللی در مسیر اصلاح طلبان وارد نخواهد کرد چون با روند فعلی انتخابات می توان به اجماع اصلاح طلبان امیدوار بود.

وی افزود: در جناح مقابل اصلاح طلبان هم می توان احتمالات فراوانی در نظر گرفت به طور مثال می توان گفت با تعیین استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان آنها ممکن است به شعار عبور از احمدی نژاد تحقق بخشند و کاندیدای دیگری را به عنوان کاندیدای واحد خود برگزینند و یا احمدی نژاد را به عنوان کاندیدای واحد خود در نظر بگیرند.

ذاکری با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی نمی توان اظهار نظر قطعی درباره استراتژی انتخاباتی دو جناح به خصوص اصولگرایان داشت، تصریح کرد: طرف مقابل منتظر تصمیم گیری اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری است.

وی در پایان خطرنشان کرد: در شرایطی که اصلاح طلبان با تعدد کاندیداها روبرو شوند، به طور حتم اصولگرایان هم ترجیح خواهند داد با کاندیداهای متفاوت پا به عرصه انتخابات بگذارند و در صورتی که اصلاح طلبان به اجماع رسیده و با کاندیدای واحدی با به عرصه بگذارند؛ اصولگریان نیز تمام تلاش خود را برای معرفی یک کاندیدا انجام خواهند داد.