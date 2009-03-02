تصویربرداری "چیزی شبیه معجره" برزیده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی داستان سه زوج است که در یک مجتمع مسکونی زندگی می‌کنند و هر یک به نوعی با تولد، مرگ و زندگی روبرو هستند. تصویربرداری "چیزی شبیه معجزه" هفته پیش در یک مجتمع مسکونی در خیابان پاسداران آغاز شده که لوکیشن اصلی فیلم است.



احمد نجفی در یکی از اپیزودهای فیلم 90 دقیقه‌ای "چیزی شبیه معجزه" روبروی مهسا کرامتی نقش‌آفرینی می‌کند. سحر زکریا، شهرام پوراسد، آرتمیس ورزنده و ابراهیم برزیده دیگر بازیگران اولین فیلم تلویزیونی برزیده هستند.



سایر عوامل "چیزی شبیه معجزه" عبارتند از مدیرتصویربرداری: مسعود سلامی، صدابردار: منصور شهبازی، مدیرتولید: مسعود دلیری، دستیار اول کارگردان: محمد حمزه‌ای، تدوین و صداگذاری: روح الله افشاری، محصول سیمافیلم.



حسن برزیده کارگردانی فیلم‌های "دکل" و "قصه‌های شهر جنگی" و مجموعه "مثل هیچکس" را در کارنامه دارد.