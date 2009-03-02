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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

درشورای عالی عتف صورت می گیرد/

بررسی نقشه جامع علمی تدوین شده در وزارت علوم با حضور معاونین وزارتخانه ها

بررسی نقشه جامع علمی تدوین شده در وزارت علوم با حضور معاونین وزارتخانه ها

طرح تحول راهبردی علوم و فناوری که توسط وزارت علوم تدوین شده، محور بحث و بررسی بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که 14 اسفند برگزار می شود، است.

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اعتقاد وزارت علوم این طرح می تواند برای نقشه جامع علمی کشور مطالب مفیدی داشته باشد و به بیان دیگر این طرح نقشه پیشنهادی وزارت علوم است.

مدیر کل ارزیابی پژوهشی وزارت علوم گفت: طرح تحول راهبردی علوم و فناوری به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

وی همچنین در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این جلسه تا پایان سال برگزار نمی شود و احتمال برگزاری آن در ابتدای سال آینده بیشتر است.

به گزارش مهر، بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور معاونین وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در وزارت علوم برگزار می شود.

کد مطلب 841801

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