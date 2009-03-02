بررسی نقشه جامع علمی تدوین شده در وزارت علوم با حضور معاونین وزارتخانه ها

حسن قدسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به اعتقاد وزارت علوم این طرح می تواند برای نقشه جامع علمی کشور مطالب مفیدی داشته باشد و به بیان دیگر این طرح نقشه پیشنهادی وزارت علوم است.

مدیر کل ارزیابی پژوهشی وزارت علوم گفت: طرح تحول راهبردی علوم و فناوری به زودی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

وی همچنین در خصوص برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این جلسه تا پایان سال برگزار نمی شود و احتمال برگزاری آن در ابتدای سال آینده بیشتر است.

به گزارش مهر، بیست و پنجمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور معاونین وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی در وزارت علوم برگزار می شود.