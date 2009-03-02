ماهواره چینی با سطح ماه برخورد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کاوشگر مدارگرد چینی روز گذشته طی حادثه ای که پکن آن را کنترل شده اعلام کرد با سطح ماه برخورد کرده و نابود شد.
ماهواره مدارگرد چانگ 1 در انتهای ماموریت 16 ماهه نقشه برداری از سطح ماه در بعد از ظهر 1 مارچ 2009 به سطح ماه برخورد کرده و به ماموریت خود خاتمه داد. چین این ماهواره را در سال 2007 طی ماموریتی به منظور کشف و تحقیق بر روی سطح ماه به مدار این سیاره ارسال کرد.
ماهواره چانگ به منظور تحقیق و تصویربرداری از سطح ماه به رادارهای استریو مجهز بود و عملکرد آن توسط دو ایستگاه کنترل از راه دور که در جنوب و غرب این کشور قرار دارند تحت کنترل قرار داشت.
بر اساس گزارش بی بی سی، چین که پس از آمریکا و روسیه مقام سوم را در رابطه با ارسال فضانورد به فضا را دارد برنامه های بلند پروازانه زیادی در زمینه احداث ایستگاه فضایی و فرستادن انسان به سطح ماه در برنامه دارد از آن جمله می توان به پرتاب اتاقک فضایی به منظور ارسال اولین تجهیزات ایستگاه فضایی این کشور به فضا اشاره کرد.
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