جزئیات دور جدیدمذاکرات گازی ایران و روسیه درتهران

غلامحسین نوذری وزیر نفت با تایید این موضوع به خبرنگار مهردر این زمینه گفت: در سفراشماتکو به تهران بحث و مذاکرات ماه های گذشته ایران و روسیه در مورد توسعه همکاری های دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

به گزارش مهر، یکی از محورهای مذاکرات وزرای نفت و انرژی ایران و روسیه طرح سوآپ گازی است. در این رابطه پیشتر وزیر نفت در گفتگو با مهر از توافق کلی با روسیه برای سوآپ گاز طبیعی این کشور از طریق خاک ایران خبر داده و گفته بود: برای شروع عملیات سوآپ گاز با مقامات روسیه به توافقهای کلی دست پیدا کرده ایم و در صورت نهایی شدن این طرح، گاز را از شمال دریافت و در جنوب به خریداران تحویل خواهیم داد.

وی با تاکید بر این موضوع که چارچوب سوآپ گاز هنوز بین دو کشور نهایی نشده است، افزود: مذاکرات در این رابطه برای دست یافتن به توافق نهایی در حال انجام است .



دراین رابطه، یکی از برنامه های ایران برای افزایش سهم خود دربازارهای جهانی گاز، سوآپ 50 میلیون متر مکعب گاز کشور های آسیای میانه، مرکزی و حوزه قفقاز است که از این رو برنامه ساخت خط لوله ای به نام سرخس به بندر جاسک را نیز دنبال می کند .

توسعه چهار میدان نفتی توسط شرکت های روسی

از دیگر برنامه های سفر " سرگی اشماتکو" به تهران توسعه سطح همکاری های دو کشور در بخش توسعه میادین نفت و گاز است. در این خصوص نیز در طی ماه های گذشته چندین تفاهم نامه همکاری مابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های روسی به امضا رسیده است، که توسعه چهار میدان ریگ، شوروم، دودرو و لایه بنگستان میدان چشمه خوش با شرکت های تات نفت و گازپروم روسیه از آن جمله است. همچنین در سال گذشته میلادی مذاکرات مقدماتی برای توسعه فازهای میدان پارس جنوبی نیز میان دو کشور انجام گرفته بود.

ایران و روسیه بازیگران بازارهای گاز



در حال حاضر روسیه و ایران به ترتیب با در اختیار داشتن 1576 تریلیون فوت مکعب ( تا پایان سال 2007 میلادی) و 34 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز طبیعی دو قطب بزرگ انرژی دنیا به شمار می روند. پیشنهاد تشکیل اوپک گازی از سوی جمهوری اسلامی ایران و استقبال روسیه از این طرح زمینه ساز توسعه همکاری های دو کشور در بخش انرژی در سال های اخیر شده است.

در این رابطه کمیته اجرایی سازمان کشورهای صادرکننده گاز باید در 18 اسفند ماه سال جاری( 8 مارس 2009 میلادی ) با محوریت موضوعاتی همچون سیستم ساختاری، پیاده سازی سیستم اداری و مالی، مباحث مربوط به اجرایی ساختن اساسنامه و نحوه عضویت کشورها در این نشست مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، که پیش بینی شود در نشست امروز نیز در رابطه با این مسائل بحث و تبادل نظر شود.

مشارکت روس ها در طرح خط انتقال نفت نکا به بندر جاسک، اجرای طرح های مشترک نفت، گاز و ساخت پالایشگاه نفت در کشورهای ثالث همچون ارمنستان، وضعیت بازهای جهانی نفت خام و صادرات گاز از دیگر مسائلی است که در مذاکرات امروز ایران و روسیه مطرح خواهد شد.

گفتنی است سرگئی اشماتکو امروز علاوه بر دیدار با غلامحسین نوذری وزیرنفت، با پرویز فتاح وزیر نیرو هم مذاکراتی خواهد داشت.