60 درصد پرونده ها در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در نخستین همایش علمی- پژوهشی درآمدی بر کارنامه نظام جمهوری اسلامی که صبح امروز در دانشگاه تهران برگزار شد گفت: کارنامه نظام جمهوری اسلامی موضوع بسیار مهم، سنگین و حساسی است و به نظر می رسد در دو بخش باید مورد توجه قرار گیرد. اول کارنامه کلان و اساس برپایی نظام اسلامی و دوم کارنامه دستگاهها، ادارات و بخشهای اجرایی، امنیتی، قضایی و فرهنگی است که باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کارنامه نظام یک بحث استراتژیک و عمیق تاریخی است و احیای مجدد اسلام و آرمانها و ایده ها و ارزشهای الهی در تاریخ بشریت است.

وی یکی از آثار کارنامه نظام جمهوری اسلامی را فروپاشی نظام کمونیستی عنوان کرد و گفت: امروز سردمداران دنیا به سمت عالم غیب، خدا و ایمان کشیده شده اند و باید گفت در هیچ تاریخی تشکیلات روحانیت و مسیحیت اینگونه وارد مسائل اجتماعی و معیشتی مردم نشده اند.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: تحولاتی که نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده و تغییرات بنیادینی که در ذهنها و تمدنهای جهان ایجاد می کند بسیار عظیم است و این تحولات همچنان ادامه دارد.

رئیس قوه قضائیه به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در بخش قضایی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی ما یکی از دستاوردهای نظام ماست و باید گفت امتیازهای مهمی در این قانون تعبیه شده و اصل آن متعلق به قوه قضائیه است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه عموما در دنیا تحت نظارت دو قوه دیگرعمل می کند اما در نظام قضایی ما در امر قضاوت هم به قوه قضائیه و هم به قاضی استقلال داده شده است و باید گفت وظایفی که برای قوه قضائیه در قانون اساسی تعریف شده است بسیار گسترده تر از دستگاههای دیگر است.

هاشمی شاهرودی خاطرنشان کرد: تشکیل محاکم تخصصی و مراقبت حکم و تفسیر کردن آن بر مبنای فقهی کار مهمی است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بسیاری از سیاستهای مهم قضایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده است و بسیاری از آن نیز در لوایح آمده است که از جمله آن می توان به سیاست حبس زدایی که از متن اسلام گرفته شده اشاره کرد.

وی به سیاست حل و فصل مرافعات بر اساس صلح و سازش اشاره کرد و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی مردم بر اساس صلح و سازش و سیاست قضازدایی تعبیه شده است و باید گفت امروز بیش از 60 درصد پرونده ها از طریق صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود.

هاشمی شاهرودی همچنین به استفاده از IT در نظام قضایی اشاره کرد و افزود: یکی از امتیازات نظام قضایی استفاده از تکنیک IT است و باید گفت امروز 30 استان کشور دارای این شبکه هستند.