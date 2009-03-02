به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که اجرای آن برعهده حسین پاکدل بود، رضا داد دبیر جشنواره با اشاره به اهمیت رسانه ملی گفت: قصد داشتیم بخش‌هایی از جشنواره فیلم شهر را به بررسی و انتخاب در مورد ساختارهای تلویزیونی نظیر مسابقات، میزگرد، سرگرمی، نمایشی و غیرنمایشی اختصاص دهیم، اما بعد از یک ماه به نتیجه رسیدیم برگزاری آئینی برای بخش رقابتی برنامه‌های تلویزیونی بسیار وسیع و گسترده است.

وی افزود: از این‌رو تصمیم گرفتیم از افرادی که در 30 سال انقلاب اسلامی با رویکرد توجه به فرهنگ شهری و فرهنگ اسلامی و ایرانی تلاش کرده‌اند و اقدامات مؤثر انجام داده‌اند تقدیر کنیم. این عزیزان سه نسل مدیریتی در حوزه برنامه‌سازی تهران را شامل می‌شوند.

در ادامه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران، احمد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، عیاضی مشاور عالی شهردار،‌ احمد نوریان رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و عزت‌الله انتظامی از بیژن بیرنگ، مسعود رسام، مرضیه برومند و مجید رجبی معمار تقدیر شد و مهدی ارگانی نیز به دلیل بیماری نتوانست در مراسم حضور پیدا کند.

بیرنگ در این بخش از مراسم گفت: معتقدم کسانی که زحمت می‌کشند روزی کنار گذاشته می‌شوند. تلویزیون بعد از انقلاب اسلامی ایران دوباره متولد شد و افراد جوان به آن ملحق شدند. آن زمان من 27 سال داشتم و امروز 57 ساله‌ام. چیزی وجود نداشت و همه چیز باید از نو بوجود می‌آمد.

وی افزود: امشب حس خوبی دارم، زیرا در مجلسی هستم که برای شهرمان است و کلیدش نیز به دست شهردار محترم است. معتقدم امروز شهر تهران است که از بنده تقدیر می‌کند. مدنیت و تمدن در شهرها شکل می‌گیرد و تاریخ بر اساس آثار شهرمان درباره ما قضاوت می‌کند.

مرضیه برومند نیز گفت: خیلی خوشحالم این رابطه بین شهر و هنر بوجود آمده و مسئولان شهری و فرهنگ رابطه‌‌ای خوب با هم دارند، زیرا راه نجات ما فرهنگ است. وقتی هنرمندان و مسئولان رابطه دوستانه‌ داشته باشند در کیفیت آثارشان تأثیرگذار است. وجود آقای ارگانی باعث شد شبکه‌ی دوم سیما و ما در آن زمان موفق باشیم.

مجید رجبی‌ معمار مدیر شبکه تهران هم گفت: باید برای استحقاق این ملت در عرصه‌ فرهنگ تلاش کنیم. شبکه‌ی تهران شبکه‌ای شهروندی است و ما به رغم سلائق مختلف تلاش می‌کنیم تا بدون مانع از طیف‌های مختلف فرهنگی کمک بگیریم.

در ادامه این مراسم عزت‌الله انتظامی بازیگر با سابقه‌ی سینما، تئاتر و تلویزیون ضمن بیان خاطره‌ای گفت: در مراسمی دکتر قالیباف گفتند سینما آزادی را می‌سازند. در آن زمان من به این حرف باور نداشتم، زیرا خیلی‌ها حرف از ساخت این سینما زده بودند که عملی نشده بود. اما وقتی بعدها از مقابل سینما عبور می‌کردم روزشمار بازگشایی سینما آزادی را دیدم.

وی ادامه داد: با دیدن این صحنه گریه‌ام گرفت و به این باور رسیدم اگر حرکتی بخواهد انجام شود نیازمند حضور یک مرد است. فعالیت‌های شهردار تهران در عرصه‌ی فرهنگ به اوج خود رسیده و ارزش ایشان باعث شده رابطه‌ی خوبی بین هنرمندان و شهرداری ایجاد شود. امیدوارم این کار بزرگ فرهنگی تداوم پیدا کند.

مجید سرسنگی، داریوش اسدزاده،‌ محمدمهدی حیدریان، مجید جوزانی، علی معلم، حبیب‌اله کاسه‌ساز، فاطمه گودرزی، رضا عطاران، آناهیتا نعمتی، ابوالحسن داودی، بهروز غریب‌پور، احمد نجفی، منیژه حکمت، رخشان بنی‌اعتماد،‌ غلامرضا رمضانی، اسماعیل خلج، رضا بابک، سیروس تسلیمی، هوشنگ مرادی کرمانی، سامان استرکی، منوچهر طیاب، بهرام عظیمی، پژمان لشکری‌پور و هنگامه قاضیانی از جمله حاضران در این مراسم بودند.



سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر 12 تا 17 اسفند ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.