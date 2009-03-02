سه هزار خانوار کمیته امداد ایلام نیازمند مسکن هستند

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این خانوارها در قالب 15 هزار نفر هستند که یا فاقد مسکن هستند یا در منازل استیجاری زندگی می کنند.

وی بیان داشت: کمیته امداد استان ایلام به دلیل تعداد زیاد مددجویان و همچنین کمبود اعتبارات قادر به تامین مسکن برای همه این خانوار نیست.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند، خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال نیز 200 واحد مسکونی به افراد مددجوی کمیته امداد استان واگذار شده است.

ابراهیمی یادآور شد: امید است با همکاری دیگر دستگاهها و مشارکتهای مردمی و خیرین مشکلات مددجویان کمیته امداد استان ایلام حل شود.