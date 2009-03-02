هامبورگ فرصت صدرنشینی را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هامبورگ دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل ولفسبورگ تن به شکست داد.

گوئررو تک گل هامبورگ را در دقیقه 73 به ثمر رساند و برای ولفسبورگ، گرافیته (12 - پنالتی و 24) و ژکو(76) گلزنی کردند.

بایرن مونیخ ، مدافع عنوان قهرمانی، با تساوی بدون گل در زمین وردربرمن متوقف شد. در آخرین دیدار برگزار شده شب گذشته، اشتوتگارت در زمین کارلسروهه به برتری 2 بر صفر رسید.

جدول رده بندی:

1- هرتابرلین 43 امتیاز

2- هامبورگ 42 امتیاز

3- هوفنهایم 41 امتیاز

4- بایرن مونیخ 39 امتیاز

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16- انرگی کوتبوس 20 امتیاز

17- کارلسروهه 17 امتیاز

18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز