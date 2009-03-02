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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۴۲

هفته بیست و دوم بوندس لیگا/

هامبورگ فرصت صدرنشینی را از دست داد

هامبورگ فرصت صدرنشینی را از دست داد

تیم فوتبال هامبورگ با شکستی که شب گذشته مقابل میهمان خود ولفسبورگ متحمل شد فرصت صدرنشینی رقابت های بوندس لیگا را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هامبورگ دیشب در چارچوب هفته بیست و دوم رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 3 بر یک در زمین خود مقابل ولفسبورگ تن به شکست داد.

گوئررو تک گل هامبورگ را در دقیقه 73 به ثمر رساند و برای ولفسبورگ، گرافیته (12 - پنالتی و 24) و ژکو(76) گلزنی کردند.

بایرن مونیخ ، مدافع عنوان قهرمانی، با تساوی بدون گل در زمین وردربرمن متوقف شد. در آخرین دیدار برگزار شده شب گذشته، اشتوتگارت در زمین کارلسروهه به برتری 2 بر صفر رسید.

جدول رده بندی:
1- هرتابرلین 43 امتیاز 
2- هامبورگ 42 امتیاز
3- هوفنهایم 41 امتیاز
4- بایرن مونیخ 39 امتیاز
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16- انرگی کوتبوس 20 امتیاز
17- کارلسروهه 17 امتیاز
18- مونشن گلادباخ 16 امتیاز

کد مطلب 841810

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