تیم ملی تیراندازی از اردوی تدارکاتی کویت بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی اهداف ثابت ایران قرار بود با ترکیب 40 ورزشکار وهمراه روز گذشته عازم اردوی تدارکاتی کویت شود اما این سفر به دلیل صادرنشدن به موقع روادید از سوی کشور میزبان لغو شد.

این تیم در حالی قرار بود روز گذشته عازم این سفر شود که این اردو به دلیل آماده نبود کشور میزبان و صادرنشدن مجوز خروج از کشور برخی تیراندازان دو هفته به تاخیر افتاده بود.

از بین 40 ورزشکار و همراه 16حاضر در این سفر 16 تیرانداز به همراه یک مربی از پرسنل نیروهای مسلح موفق به دریافت مجوز خروج از کشور نشده بودند تا این تیم در صورت سفر به اردوی کویت با ترکیب ناقص به تمرین بپردازد.

این اردوی تدارکاتی بدنبال توافقنامه امضاء شده بین فدراسیون تیراندازی ایران و کویت مبنی بر مراودات آموزشی، اردوهای مشترک، حضور در مسابقات تدارکاتی و دوجانبه برای آمادگی تیراندازان کشورمان برای حضور در مسابقات غرب آسیا (خرداد ماه سال 88) و مسابقات کشورهای اسلامی (مهر ماه سال 88) تدارک دیده شده بود.

فدراسیون تیراندازی کشورمان که ماه گذشته در اجرای بندهای این توافقنامه از داوران کشور کویت برای حضور در کلاس دوره بین المللی درجه B در تهران دعوت بعمل آورده بود نامه ای را برای پیگیری صادرنشدن روادید تیراندازان به فدراسیون تیراندازی این کشور ارسال کرده است.