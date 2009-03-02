توسعه بیمه روستایی مورد توجه بودجه سال 88 است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر امیر حسین قاضی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در بودجه امسال توجه ویژه ای به توسعه بیمه روستایی شده است که این مهم بسیاری از دغدغه ای مردم روستایی را برطرف می سازد.

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس تصریح کرد: در این ساختار نوع خدمات بیمه به روستایی وغیر روستایی تغییر نخواهد کرد و این تفاوت دیگر احساس نخواهد شد.

قاضی زاده افزود: بودجه بخش سلامت متاسفانه کم و ناچیز است اما سعی شده با ارائه فرمول جدید، عدد ثابت آن تغییر و میزان آن بر اساس حداقل حقوق و دستمزد افراد جامعه باشد و با ارائه فرمول جدید، سرانه درمان از بودجه سال 88 حذف می شود.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس تاکید کرد: در بخش عوارض دارویی و سوء مصرف، عوارضی را وضع کرده ایم که از محل این عوارض داروهای بیماران صعب العلاج را تامین می شود.