  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۱۱

قاضی زاده:

توسعه بیمه روستایی مورد توجه بودجه سال 88 است

توسعه بیمه روستایی مورد توجه بودجه سال 88 است

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون تلفیق در مجلس و نماینده مردم مشهد گفت: در بودجه امسال توجه ویژه ای به توسعه بیمه روستایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر امیر حسین قاضی زاده صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: در بودجه امسال توجه ویژه ای به توسعه بیمه روستایی شده است که این مهم بسیاری از دغدغه ای مردم روستایی را برطرف می سازد.

عضو کمیسیون تلفیق در مجلس تصریح کرد: در این ساختار نوع خدمات بیمه به روستایی وغیر روستایی تغییر نخواهد کرد و این تفاوت دیگر احساس نخواهد شد.

قاضی زاده افزود: بودجه بخش سلامت متاسفانه کم و ناچیز است اما سعی شده با ارائه فرمول جدید، عدد ثابت آن تغییر و میزان آن بر اساس حداقل حقوق و دستمزد افراد جامعه باشد و با ارائه فرمول جدید، سرانه درمان از بودجه سال 88 حذف می شود.

نماینده مردم مشهد وکلات در مجلس تاکید کرد: در بخش عوارض دارویی و سوء مصرف، عوارضی را وضع کرده ایم که از محل این عوارض داروهای بیماران صعب العلاج را تامین می شود.

کد مطلب 841814

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها