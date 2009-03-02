حذف شطرنج از المپیاد ایرانیان به نفع توسعه این رشته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا قاسمی در حاشیه برگزاری دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج بانوان در ساری افزود: این در حالی است که شطرنج هم اکنون در همه استانهای کشور رشته پرطرفداری است و علاقه مندان زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه حذف رشته ورزشی شطرنج از المپیاد ایرانیان به پیشرفت آن لطمه خواهد زد، تصریح کرد: شطرنج کشور اکنون با حضور استادان بزرگ و بین المللی بیش از پیش به حمایت همه جانبه سازمان تربیت بدنی نیاز دارد.

نایب رئیس فدراسیون شطرنج در امور بانوان تصریح کرد: حذف شطرنج از ادامه رقابتهای المپیاد ایرانیان برای مسئولان شطرنج هنوز باور کردنی نیست و به طور حتم اشتباهی در آن صورت گرفته است.

قاسمی در خصوص اقدامات فدراسیون شطرنج پس از حذف این رشته ورزشی از المپیاد آینده ایرانیان کشور گفت: در جلسه چند روز قبل نایب رئیسان فدراسیون ها با رئیس سازمان تربیت بدنی در خصوص این مسئله گفتگو و اقای علی آبادی به آقای کیومرث هاشمی معاون خود دستور بررسی مجدد را داد.

وی ابراز امیدواری کرد که رشته پرطرفدار شطرنج که در دو دوره گذشته المپیاد ایرانیان حضور پررنگ و فعالی را داشته دوباره به صحنه این رقابتها باز گردد.

به گفته قاسمی هم اکنون بیش از 12 هزار نفر در بخش آقایان و بانوان در کشور در رشته ورزشی شطرنج فعالیت می کنند.