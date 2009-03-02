مازندران ظرفیت احداث موسسه علمی کاربردی هلال احمر را دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، یدالله داودی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش جمعیت در ساری افزود: از سه ماه قبل مرکز آموزشی هلال احمر به ‌صورت مستقل فعالیت خود را شروع کرده که با توجه به سیاست‌های این جمعیت، واحد آموزش فعالیت‌های خود را گسترش خواهد داد.



وی با اشاره به اینکه بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای دنیا لزوم آموزش و تربیت نیروهای متخصص را درک کرده اند، اظهار داشت: جایگاه آموزش و تربیت نیروهای مورد لزوم هر سازمان بر کسی پوشیده نیست.



داودی با بیان اینکه اگر آموزش‌های لازم به کل افراد جامعه داده نشود در زمان‌های حادثه بیشترین خسارات را خواهیم داشت خاطر نشان کرد: در حوزه امداد آموزش‌های 10 ساعته همگانی، آموزش پایه 34 ساعته دوره عمومی و آموزش‌های تکمیلی 160 ساعته همراه با آموزش عملی در بیمارستان‌ها از برنامه های این معاونت است.



سرپرست آموزش هلال احمر مازندران با انتقاد از مسئولان وزارت بهداشت به علت عدم پذیرش نیروهای آموزشی این جمعیت در بیمارستان‌ها تصریح کرد: متاسفانه هیچ بیمارستان و درمانگاهی نیروهای آموزش دیده این جمعیت را برای طی دوره عملی آموزش امداد و نجات پذیرش نمی‌کند.



وی با اشاره به اینکه نیروهای ویژه این جمعیت باید 10 ساعت دوره تکمیلی آموزش‌های خاص را در بیمارستان‌ها طی کنند، افزود: متاسفانه نیروها این آموزش‌ها را به‌صورت تئوری می‌گذرانند.



داوودی با بیان اینکه دو نوع آموزش متمرکز و غیر متمرکز برای جوانان در حال برگزاری است، اظهار داشت: برای آموزش نیروها نیاز به مربی بوده که خود یک راه اشتغالزایی از سوی این جمعیت است.



سرپرست آموزش جمعیت هلال احمر مازندران تصریح کرد: موسسه جامع علمی کاربردی در تهران در دو رشته کاردانی و کارشناسی امداد و سوانح، نیرو تربیت می‌کند که در صورت حمایت مسئولان استان امیدواریم بتوانیم مجوز راه اندازی این موسسه را در مازندران نیز اخذ کنیم که در صورت موفقیت در دریافت مجوز نوعی اشتغالزایی هم ایجاد می‌شود.