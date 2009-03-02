مشکل تیراندازان ملی پوش نظامی را حل می کنیم

نواب نوری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرچند اردوی تدارکاتی تیراندازان اهداف ثابت به کشور کویت به دلیل صادر نشدن روادید لغو شد اما پیش از آن 16 تیرانداز و یک مربی از ترکیب این تیم چهل نفره که همگی از پرسنل نظامی بودند موفق به دریافت مجوز خروج از کشور نشدند تا در صورت اعزام این تیم با ترکیب ناقصی عازم کویت شود.

وی افزود: بدنبال این مسئله روز گذشته با حضور مسئولین فدراسیون، روسای هیئت های تیراندازی ناجا، ارتش و سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح نشستی را برگزار کردیم.

نوری با بیان اینکه در این نشست سه موضوع کاری برای رفع مشکلات تیراندازان نظامی مطرح شد، خاطرنشان کرد: در این جلسه بحث نحوه حضور مداوم تیراندازان نیروهای مسلح در اردوها و رفع مشکلات اداری مطرح شد و مقرر شد تا روسای هیئت های تیراندازی رده های این ستاد به همراه ستاد کل نیروهای مسلح راهکاری را برای رفع این مشکل و استفاده مربیان تیم ملی از این تیراندازان زبده ارائه دهند.

وی تصریح کرد: مشکل دوم فدراسیون با پرسنل نظامی حاضر در تیم های ملی دریافت مجوزهای خروج از کشور در هنگام سفرهای تدارکاتی، اردوها ومسابقات بین المللی خارج از کشور بود که قرار شد آئین نامه ها بررسی و با ارائه راهکاری کارشناسانه این مشکل حل شود.

دبیر فدراسیون تیراندازی در ادامه به درخواست پیشنهادی نیروهای مسلح برای حضور تیراندازان این نهاد در رقابتهای قهرمانی کشور اشاره کرد و گفت: هر چند تیراندازان این نهاد مجوز حضور در رقابتهای لیگ را دارند اما در این جلسه درخواست کردند تا در صورت امکان تیم های این نهاد به صورت مستقل در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کنند.

وی ادامه داد: رقابتهای قهرمانی کشور تنها با حضور هیئت های استانی برگزار می شود و تیم های دیگر تنها حق شرکت در دیدارهای لیگ را دارند. قطعا این مسئله نیازمند انجام کار کارشناسی است تا مشکلی در آینده برای فدراسیون پیش نیاید.

نوری تصریح کرد: روسای هیئت های تیراندازی نهادهای نیروهای مسلح قرار شد در جلسات بعدی راهکارهایی را برای حل دو مشکل حضور مداوم تیراندازان در اردوها تیم ملی و مجوز خروج از کشور آنان به همراه تیم ملی ارائه دهند و فدراسیون نیز درخواست آنها را بررسی و به این نهاد پاسخ روشنی در این خصوص دهد.