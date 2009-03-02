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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۲۳

بسکتبال جوانان جهان/

ایران با پرافتخارترین تیم جهان همگروه شد/ مصاف با آمریکا، فرانسه و مصر

ایران با پرافتخارترین تیم جهان همگروه شد/ مصاف با آمریکا، فرانسه و مصر

تیم‌های آمریکا، فرانسه و مصر به عنوان حریفان تیم بسکتبال جوانان ایران در نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان معرفی شدند.

‌به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان آمریکا با کسب سه مدال طلا پرافتخارترین تیم رقابت‌های جهانی است. این تیم بر اساس قرعه کشی رقابت‌های 2009 بسکتبال جوانان جهان به عنوان یکی از حریفان تیم کشورمان در گروه B معرفی شده است.

نهمین دوره پیکارهای بسکتبال قهرمانی جوانان جهان با شرکت 16 تیم از طی روزهای 12 تا 22 خردادماه در اوکلند نیوزیلند برگزار می‌شود. تیم بسکتبال جوانان ایران که تابستان سال جاری در تهران با کسب دومین مدال طلای آسیا جواز شرکت در مسابقات جهانی را به دست آورد، به همراه قزاقستان و سوریه نمایندگان آسیا در مسابقات جهانی 2009 بسکتبال جوانان هستند.

گروه‌بندی تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی بسکتبال جوانان جهان به این شرح است:

A: یونان، لیتوانی، آنگولا و پورتوریکو
B: ایران، آمریکا، فرانسه و مصر
C: اسپانیا، استرالیا، کانادا و سوریه
D: آرژانتین، کرواسی، نیوزیلند و قزاقستان

صربستان غایب بزرگ این رقابت هاست. بسکتبالیست جوان صربستان در فینال دوره گذشته این مسابقات با نتیجه 74 بر 69 موفق به شکست امریکا و تصاحب مدال طلا شد، (نووی ساد)

مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان از سال 1979 آغاز شد. این رقابت ها تا سال 2007 هر چهار سال یک بار انجام شد اما از آن به بعد به صورت هر دو سال یک بار پیگری شد.

کد مطلب 841819

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