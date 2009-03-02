امکان ارتقای روابط ایران و ترکیه تا 20 میلیارددلار در سال

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار بینالی یلدریم وزیر حمل ونقل وارتباطات ترکیه با بیان اینکه برنامه های گوناگونی برای سرمایه گذاری های مشترک به خصوص در بخش انرژی و حمل و نقل وجود دارد ،تصریح کرد: ارتقای روابط تا رقم بیست میلیارد دلار در سال برای دو کشور کاملا دست یافتنی است.

وی افزود: مانعی برای توسعه همکاری بین دو کشور وجود ندارد و دو ملت باید همیشه در کنار هم و مکمل هم باشیم.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: امروز اراده جدی در دو دولت برای توسعه روابط و توافقات و مذاکرات خوبی در زمینه گسترش هر چه بیشتر مناسبات دوجانبه صورت گرفته که باید با قوت آنها را پیگیری کنیم.

بینالی یلدریم وزیر حمل ونقل وارتباطات ترکیه نیز در این دیدار خواستار توسعه روابط تهران و آنکارا در بخش های مختلف شد و گفت : ایران و ترکیه دو کشور بزرگ و دارای روابط تاریخی و دیرینه هستند و تعمیق روابط دو ملت می تواند تاثیر به سزایی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه داشته باشد.

یادآوری می شود پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رقم ذکر شده در اظهارات رئیس جمهوری را 20 میلیارد تومان ذکر کرده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه کشورمان نیز هفته گذشته از دست یافتنی بودن مراودات اقتصادی ایران و ترکیه تا سطح 20 میلیارد دلار خبر داده بود.