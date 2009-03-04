پارکینگهای سازمان ترافیک شهرداری تهران رایگان می شود

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب بالا افزود: سازمان ترافیک در روزهای پایانی سال آن تعداد از پارکینگهایی که در سطح شهر تهران دارد به صورت شبانه روزی در اختیار شهروندان قرار می دهد.

مهندس نصرالله خادم اسلام همچنین بیان کرد: حتی تدابیری اندیشیده شده که در هفته آخر سال برخی پارکینگها به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد و آنان می توانند تا دو ساعت از این تسهیلات رایگان استفاده کنند. علت محدودیت زمانی اعمال شده نیز امکان استفاده همه شهروندان از پارکینگهای رایگان است.

مدیرعامل سازمان ترافیک همچنین افزود: لیست پارکینگها و ظرفیت آنها تا اواسط اسفندماه در اختیار رسانه ها قرار می گیرد تا شهروندان به راحتی بتوانند از این پارکینگها استفاده کنند.

رئیس سازمان ترافیک تعامل بیشتر بین حوزه های شهرداری در روزهای پایانی سال را الزامی دانست و گفت: قالب کارهایی که در سطح شهر تهران انجام می شود طی هماهنگی با حوزه های مختلف شهرداری صورت می پذیرد. بر همین اساس و به رسم سنوات گذشته از انجام حفاریها در سطح شهر جلوگیری شده و نوارهای حفاری شده پر می شود. البته این بحث مربوط به سازمان ترافک نبوده و به حوزه عمرانی مربوط می شود.

خادم اسلام تصریح کرد: یکی دیگر از فعالیتهای روزهای پایانی سال، تعامل و همکاری بیشتر با پلیس راهنمایی و رانندگی است. بر این اساس هر گاه پلیس نیاز به توقفگاه برای توقف خودروها وموتورسیکلتهای متخلف داشته باشد سازمان ترافیک پارکینگ در اختیار شهرداری قرار می دهد.