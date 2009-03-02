کارگاه تجاری سازی و مالکیت معنوی در صنایع بیوتکنولوژی برگزار شد

دکتر هاله هاشمی سهی مسئول برگزاری کارگاه تجاری سازی و مالکیت معنوی در صنایع بیوتکنولوژی امروز در جمع خبرنگاران گفت: از یک سال قبل با شرکت MTEC در زمینه راه اندازی کارگاهی در زمینه حقوق مالکیت فکری و انتقال تکنولوژی همکاریهایی را آغاز کردیم.

وی افزود: این کارگاه با تکیه بر صنایع بیوتکنولوژی که یکی از دانشهای نوین است برگزار می شود.

هاشمی، بیوتکنولوژی، نانو و فناوری اطلاعات را سه دانش هایتک نام برد و ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این کارگاه آموزشی زمینه های مناسبی درباره چگونگی ثبت اختراع، نحوه حمایت از ایده های پژوهشی و آشناسازی پژوهشگران با دنیای تجارت ایجاد شود.

معاون فناوری پژوهشگاه ژنتیک ادامه داد: در این کارگاه از شرکتهای مختلف خصوصی و نمایندگان وزارتخانه ها، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها و معاونتهای پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد حضور دارند.

وی همچنین به اعتبارات مالکیت فکری در این پژوهشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم با حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مسئولان پژوهشکده در سال آینده فهرستی از ثبت بین المللی در زمینه بیوتکنولوژی داشته باشیم.