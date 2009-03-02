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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

فوتسال باشگاه‌های آسیا/

قرعه کشی مسابقات 10 اردیبهشت برگزار می شود/ چهره 5 تیم مشخص شده است

قرعه کشی مسابقات 10 اردیبهشت برگزار می شود/ چهره 5 تیم مشخص شده است

قرعه کشی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه سال آینده در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتخاب اصفهان به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا مقرر شد مراسم قرعه کشی این مسابقات با حضور مسئولان کمیته فوتسال AFC ، نمایندگان باشگاه‌های حاضر در رقابت‌ها و مسئولان برگزاری روز پنجشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1388 برابر با 30 آوریل 2009 در هتل آسمان اصفهان برگزار شود.

" اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا طی روزهای 4 تا 12 ژولای 2009 برابر (13 تا 21 تیرماه 1388) در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شود."

این مسابقات با شرکت 10 تیم در دو گروه پنج تیمی برگزار می شود که تاکنون حضور تیم‌های فولادماهان اصفهان، السد قطر، NSW استرالیا، ناگویا اوشن ژاپن و پلیس عراق در این رقابت‌ها قطعی شده است. همچنین نمایندگانی از کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، چین، تایلند و لبنان در اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا حضور خواهند داشت.

کد مطلب 841827

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