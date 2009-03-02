استفاده از سلولهای پوست در تولید سلولهای بنیادین جنینی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان پس از یافتن شیوه ای جدید در تولید سلولهای بنیادین از پوست افراد بیمار یک قدم به تولید روشی انقلابی در درمان بسیاری از بیماری های لاعلاج نزدیکتر شده اند.

بسیاری از دانشمندان معتقدند سلولهای بنیادین کلید درمان بسیاری از بیماری هایی است که تا کنون لاعلاج باقی مانده اند زیرا این سلولها توانایی تبدیل شدن به هر سلولی را در بدن انسان دارند.

اما مشکلی که در مسیر استفاده از این سلولها وجود دارد این است که سلولهای اصلی بنیادین تنها از سلولهای جنینی به دست می آیند که این امر مشکلات عملیاتی و اخلاقی فراوانی را با خود به همراه آورده است.

اکنون گروهی از دانشمندان در انگلستان و کانادا به روشی جدید دست یافته اند که می توان این سلولهای اصلی را از پوست انسان به دست آورد. این تحقیقات برای اولین بار روشی را ارائه کرده است که بدون نیاز به تخریب جنین می توان به حجم گسترده ای از این نوع سلولها دست یافت.

برنامه نویسی مجدد سلولهای پوست باعث می شود این سلولها خواص سلولهای بنیادینی را که در سلولهای جنینی وجود دارد به خود گرفته و امکان تبدیل آنها به تمامی سلولهای موجود در بدن انسان به وجود آید.

در گذشته تنها امکان خلق نوعی از این سلولها با نام iPS با استفاده از ویروسهایی ممکن بود که حاوی 4 ژن برای برنامه نویسی مجدد سلول بودند. اما این ویروسها دی ان ای سلول را به گونه ای با تغییر مواجه می ساختند که احتمال ابتلا به سرطان در افراد را افزایش داده و استفاده از این شیوه انسانها در خطر جدی قرار می داد. خطر دیگر استفاده از این شیوه در تولید سلولهای بنیادین جنینی تغییرات ژنتیکی منجر به ایجاد نا به هنجاری های فیزیکی است.

دستاورد جدید دانشمندان نه تنها استفاده از ویروسها را متوقف خواهد ساخت، بلکه ژنهای دگرگون کننده را پس از اتمام مراحل تغییر از بین برده و خطر بروز انواع صدمات آتی را بر طرف خواهد ساخت.

دانشمندان اکنون می توانند نگاهی جدی تر به دورنمای استفاده از سلولهای بنیادین به منظور تولید نسوج جایگزین برای بیماران مبتلا به انواع بیماری ها داشته باشند.

با قرار دادن این سلولها در معرض سیگنالهای مناسب بیولوژیکی سلولهای iPS می توانند به رشته های عصبی مغز، سلولهای ترشح انسولین پانکراس، سلولهای استخوان یا غضروف، ماهیچه های قلب و بسیاری از انواع دیگر سلولهای حیاتی تبدیل شوند.

محققان دانشگاه ادینبورگ و تورنتو با ادغام دانش برنامه ریزی سلولها موفق به تولید این سلولهای جدید شدند. در این شیوه به جای استفاده از ویروسها محققان از شیوه ای به نام Electroporation استفاده کردند. بر اساس این شیوه به دریچه های باز شده غشای سلولها شوک الکتریکی وارد می شود و در این حال دی ان ای می تواند از آن عبور کند.

براساس گزارش تلگراف، آزمایشها بر روی این شیوه نشان می دهد سلولهای حاصل خصوصیاتی کاملا مشابه سلولهای بنیادین جنینی از خود بروز می دهند و دانشمندان معتقدند این شیوه قدمی بلند به سوی استفاده از سلولهای برنامه ریزی شده و توقف استفاده از سلولهای جنینی خواهد بود.