مقامات غربی فقط برای حمایت از اسرائیل به منطقه می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی نوشت : بیشتر وزیران خارجه و مسئولان بلندپایه آمریکایی و اروپایی از جمله هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که امروز در خاورمیانه گرد هم جمع شدند، همانطوری که خود می گویند به منظور بررسی روند صلح خاورمیانه دست به این سفر زده اند.

اینان در خلال تماس ها و دیدارهایشان بیشتر به موضوع اسرائیل می پردازند و بعد از آن کنفرانس های مطبوعاتی برگزار کرده و منطقه را ترک می کنند، بدون آنکه از مذاکراتشان درباره رژیم اسرائیل که دائما ساز مخالف با تلاش های ارائه شده برای صلح می زند، حرفی بزنند.

نقطه جالب توجه و حیرت انگیز این است که مسئولان بلندپایه غربی به یک روش و درحقیقت به یک بهانه به منطقه سفر می کنند و در هربار هم می گویند؛ در صدد کشف زمینه ها و امکانات برقراری صلح هستند اما بدون آنکه به مخالفت اسرائیل با روند صلح حتی اشاره کوچکی بکنند.

به نوشته این روزنامه، هدف از این رفت و آمدها برای کسانی که مسائل منطقه را از داخل و خارج آن پیگیری می کنند، کاملا و به صورت دقیق مشخص است و حتی مسئولان آمریکایی هم کاملا به این موضوع واقف هستند که اسرائیل تنها طرفی است که در مسیر صلح سنگ اندازی می کند ولی با این وجود از این رژیم حمایت می کنند.

تشرین تاکید دارد : همه این آقایان و خانم هایی که به منطقه سفر می کنند، پیش خود نسبت به این مسئله اطمینان دارند که اسرائیل تنها مشکل روند صلح و مشکل منطقه، به طور کلی است و از اسرائیل هم پاسخ قلدرمآبانه خواهند شنید اما هیچ کس از آنها از حقیقت پرده بر نمی دارد و آنچه را که باید بگوید نمی گوید. قطعا هیلاری کلینتون هم این بار به کشورش بر می گردد و بار دیگر با همین سخنان مبنی بر اینکه در صدد شنیدن سخنان و کشف حقیقت به منطقه سفر می کند، به خاورمیانه می آید.

این روزنامه درادامه تاکید کرد : بنیامین نتانیاهو مامور تشکیل کابینه رژیم اسرائیل نه تنها در صدد برقراری صلح نیست بلکه به اشغالگری خود ادامه می دهد.