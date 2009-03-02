مازندران آماده پذیرایی از مسافران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شیدفر صبح دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر در استانداری اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفر نوروزی در مازندران با تشکیل نه کمیته فعالیت رسمی خود را از 15 اسفند ماه شروع می‌کند و تا 20 فروردین 88 ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه این ستاد از سال 86 فعالیت رسمی خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: این ستاد در تابستان و عید نوروز فعالیت‌های ویژه خود را ادامه می‌دهد.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه توسعه گردشگری زمانی محقق خواهد شد که ما به اهداف توسعه پایدار دست پیدا کنیم، خاطر نشان کرد: باید زیرساخت‌های لازم در جامعه آماده شود تا به تمام اهداف توسعه دست یابیم.



شیدفر با بیان اینکه 137 هتل با ظرفیت 12 هزار و 400 نفر در استان مازندران آماده پذیرایی از مسافران و مهمانان نوروزی شده اند، اظهار داشت: 21 مهمان‌پذیر به ظرفیت یک هزار و 17 نفر، چهار هزار و 300 منزل استیجاری به ظرفیت 30 هزار نفر، 32 هتل آپارتمان به ظرفیت دو هزار و 400 نفر، دو هزار و 500 کمپ چادر به ظرفیت 12هزار نفر، دو هزار و 300 کلاس درس به ظرفیت 9 هزار و 945 نفر، چهار هزار و 800 باب زائر سرا به ظرفیت چهار هزار و 600 نفر، 13 هزار و 800 واحد در پلاژها و همچنین 11 هزار و 800 واحد دیگر تاکنون برای اسکان مسافران آماده شده اند.



وی با اشاره به اینکه پیش بینی افزایش مسافر در سال 88 تا 20 درصد را داریم، تصریح کرد: 65 دستگاه در سطح استان در قالب 9 کمیته با رویکرد مسافر پذیری آماده ارائه خدمات است.



شیدفر همچنین با بیان اینکه 100 واحد اقامتی در بخش‌های مختلف مجهز به دستگاه‌های کارت‌خوان سفر کارت شده اند، خاطرنشان کرد: 65 قرار داد نصب و استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان سفر کارت قبل از عید سال 88 بسته و اجرایی می‌شود.



معاون گردشگری مازندران با اشاره به اینکه 128 هزار سفر کارت بین کارمندان و کارکنان دولت توزیع شده است، اظهار داشت: در واحدهای پذیرایی و اقامتی افزایش قیمتی نداشته و نداریم اما برای تشویق واحدهایی که ارتقا و افزایش سطح کیفی خدمات رسانی داشته اند تا 10 درصد افزایش قیمت مصوب شده است.



شیدفر با بیان اینکه برای متنوع کردن سفر و جذب مسافر و گردشگر و استفاده بیشتر از منابع غیر طبیعی توسط گردشگران برنامه های متنوعی انجام شده، خاطرنشان کرد: استفاده از موزه ها و مراکز تاریخی برای مسافران به‌صورت رایگان، استفاده از سایت گوهر تپه و منزل نیما یوشیج با حداقل قیمت نمونه ای از این اقدامات است.



وی با اشاره به اینکه باید بیشتر از جذب مسافر به‌دنبال افزایش طول مدت اقامت مسافر در مازندران باشیم، تصریح کرد: 20 نمایشگاه صنایع دستی با کمترین قیمت‌ها به مسافران خدمات ارائه می دهند.



معاون گردشگری میراث فرهنگی مازندران با بیان اینکه تمام آژانس‌های گردشگری مجاز به‌صورت شبانه روزی کشیک هستند، تصریح کرد: 100 مرکز رزرواسیون ویلا و اماکن استیجاری در نقاط مختلف استان آماده ارائه خدمات هستند.



شیدفر همچنین افزود: تمامی مساجد، نمازخانه ها، سرویس‌های گردشگری، جایگاه‌های سوخت و دیگر مراکز ارائه دهنده خدمات به مسافران به‌صورت شبانه روزی کشیک هستند.



وی با اشاره به اینکه در سال 87 بیش از یکصد هزار مسافر خارجی وارد استان مازندران شده اند، خاطرنشان کرد: بیشتر مسافران خارجی از کشورهای عربی بوده اند.



شیدفر در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: 110 کیوسک و پایگاه اطلاع رسانی و راهنمایی به مسافران با 285 نفر، یکصد پایگاه هلال احمر با 350 نفر، استفاده از 20 تلویزیون شهری فعال در زمینه راهنمایی مسافران، بیش از 200 هزار بروشور راهنمای مسافران، 15 هزار ویلای استیجاری پیش بینی شده که 4 هزار و 300 مورد آن شناسایی شده اند برای ارائه به مسافران آماده شده اند.