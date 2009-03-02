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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۱۱

سراج به مهر خبر داد:

روزنامه "کلمه سبز" به صاحب امتیازی میرحسین موسوی مجوز گرفت

روزنامه "کلمه سبز" به صاحب امتیازی میرحسین موسوی مجوز گرفت

عضو هیئت نظارت بر مطبوعات گفت: روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسین موسوی با موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار گرفت.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهرضمن تائید این خبر اظهارداشت: در جلسه صبح امروز هیات نظارت بر مطبوعات که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد مجوز روزنامه"کلمه سبز" به صاحب امتیازی مهندس میرحسین موسوی صادر شد.

نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات افزود: این روزنامه با اولویت سیاسی آغاز به کار خواهد کرد ولی در دیگر زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... نیز فعالیت خواهد نمود.

وی با اشاره به حضور 7 عضو هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه صبح امروز گفت: هر 7 نفر حاضر در این جلسه با اعطای مجوز انتشار این روزنامه به صاحب امتیازی میرحسین موسوی موافقت کردند، اگرچه جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات با حضور 5 عضو هم رسمیت پیدا می کند.

گفتنی است، مهندس میرحسین موسوی بنیانگذار روزنامه جمهوری اسلامی است که نخستین روزنامه تأسیس شده در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. 

گفته می‌شود، حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت برای صدور مجوز این روزنامه نقش موثری ایفا کرده است.

 

کد مطلب 841839

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