جزئیات طرح جدید پذیرش دانشجو در کنکور کارشناسی ارشد اعلام شد

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دو روش آموزشی و آموزشی - پژوهشی که قرار است در کنکور کارشناسی ارشد 88 اعمال شود، اعتبار علمی برای هر دو روش یکسان است و پذیرش تنها بر اساس علاقه و انتخاب داوطلب و ظرفیت دانشگاه صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: 14 دانشگاه برتر کشور می توانند اقدام به پذیرش دانشجو از طریق روش آموزش محور (بدون گذراندن پایان نامه) کنند.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم گفت: این دانشگاهها مجاز هستند در تمامی رشته های دایر خود که در آنها دوره کارشناسی ارشد دارند، نسبت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزشی نیز اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این روش شامل رشته های کارشناسی ارشد دانشگاههای علوم پزشکی نمی شود اضافه کرد: روش پذیرش جدید تنها دانشگاههای تابعه وزارت علوم را در بر می گیرد.

عامری درباره تعداد ظرفیت پذیرش کنکور کارشناسی ارشد 88 با استفاده از روش جدید گفت: آمار دقیق پذیرش مشخص نیست و تاکنون دانشگاهها نسبت به اعلام ظرفیت در روش جدید پذیرش اقدام نکرده اند.