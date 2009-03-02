به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمد اسماعیل معاون بازرگانی انتشارات سوره مهر درباره هدف از شرکت در این اردو گفت: سوره مهر هر سال کتاب‌های خود را در اردوهای راهیان نور عرضه می‌کرد اما به دلیل اینکه عملکرد اشخاص و ارگان‌هایی که این کتاب‌ها را عرضه می کردند رضایتبخش نبود و توزیع خوبی نداشتند.

وی افزود: امسال تصمیم گرفتیم که خود ما این کتاب‌ها را در چند مرحله و بدون واسطه عرضه کنیم. علاوه بر این به ارگان‌هایی هم که سال‌های قبل کتاب‌های ما را توزیع می‌کردند کتاب داده‌ایم. یکی از بهترین مکان‌هایی هم که می‌شود کتاب‌های دفاع مقدسی سوره مهر را عرضه کرد همین اردوهاست، هم حال و هوای دفاع مقدس را دارد و هم منطقه،م نطقه ای است که این وقایع در آن اتفاق افتاده است.

محمد اسماعیل با تاکید بر اینکه هدف از شرکت در این اردوها صرفا فروش کتاب نیست گفت: هدف ما بیشتر شناساندن کتاب‌های دفاع مقدسی به مخاطبان است. در مورد برخی از کتاب‌ها مثل "من و کتاب" برنامه داریم که به صورت انبوه در این اردوها عرضه شود.

وی در مورد کتاب‌هایی که در این اردو عرضه می‌شود گفت: در اردوی امسال کتاب‌های دفاع مقدسی سوره مهر و همچنین حوزه‌های نزدیک به این موضوع مثل انقلاب اسلامی عرضه می‌شود. با توجه به اینکه دفاتر تولید محتوا، محتوای کتاب‌های سوره مهر را ارزیابی می‌کنند بنابراین کتابی با محتوای ضعیف نداریم و همه کتاب‌های ما در این اردوها قابل عرضه است.

معاون بازرگانی سوره مهر در خصوص تفاوت اردوی امسال با سال‌های قبل گفت: با توجه به تمهیداتی که امسال اندیشیده شده و نیروهای متخصصی که برای عرضه کتاب اعزام شده اند، انتظار می‌رود امسال عرضه بهتری نسبت به سال‌های قبل داشته باشیم. علاوه بر این امسال نقاط بیشتری را پوشش داده‌ایم و تعداد نقاطی که کتاب‌های ما را عرضه می‌کنند نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

نمایشگاه سوره مهر در اردوی راهیان نور از 15 اسفند تا 15 فروردین در مناطق عملیاتی جنوب برپا می شود.