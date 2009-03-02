1.7 میلیون مترمکعب منابع آبی گلستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: این میزان شامل یک میلیارد متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی و بیش از 710 میلیون متر مکعب از آب های سطحی استان است.

وی اظهار داشت: میزان آب مصرفی در بخش شرب 172 میلیون متر مکعب در سال بوده که این میزان ، 8/8 درصد از منابع آبی در حال استحصال را شامل می شود که این مقدار یک هزار و 370 میلیون متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی و حدود 35 میلیون متر مکعب آن از منابع آب های سطحی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، یادآور شد: در بخش صنایع نیز، 32 میلیون متر مکعب آب که معادل 6/1 درصد منابع آبی در حال استحصال استان، مصرف می شود.

حاجیلری، با اشاره به میزان آب مورد استفاده بخش گردشگری، گفت: همچنین سالانه 29 میلیون متر مکعب از منابع آبی استان در بخش محیط زیست و گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد که این میزان معادل 5/1 درصد از منابع آبی استان است.

وی پتانسیل منابع آبی تجدیدپذیر استان را دو میلیارد و 485 میلیون متر مکعب عنوان کرد و تصریح کرد: از این میزان یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب را آب های زیرزمینی و حدود یک میلیارد و 235 میلیون متر مکعب را آب های سطحی تشکیل می دهند.

حاجیلری گفت: پتانسیل آب های زیرزمینی استان کاملاً تخصیص یافته و حدود 94 درصد از منابع آبی زیرزمینی استان در حال استحصال است و امکان صدور مجوز جدید وجود ندارد.

وی یادآور شد: امکان توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی وجود ندارد و پتانسیل باقی مانده آب های زیرزمینی برای مصارف شرب و صنایع در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اصلاح الگوی کشت، ترویج و توسعه شیوه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و کشت محصولات با نیاز آبی پایین را تنها راه بهره برداری بهینه از منابع آبی در اختیار و توسعه کشاورزی استان عنوان کرد.