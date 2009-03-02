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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۳:۰۶

1.7 میلیون مترمکعب منابع آبی گلستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

1.7 میلیون مترمکعب منابع آبی گلستان در بخش کشاورزی مصرف می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: 88 درصد از منابع آبی حدود یک میلیارد و 721 میلیون مترمکعب از منابع آبی در حال استحصال استان در بخش کشاورزی مصرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری صبح دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: این میزان شامل یک میلیارد متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی و بیش از 710 میلیون متر مکعب از آب های سطحی استان است.

وی اظهار داشت: میزان آب مصرفی در بخش شرب 172 میلیون متر مکعب در سال بوده که این میزان ، 8/8 درصد از منابع آبی در حال استحصال را شامل می شود که این مقدار یک هزار و 370 میلیون متر مکعب از منابع آبی زیرزمینی و حدود 35 میلیون متر مکعب آن از منابع آب های سطحی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان، یادآور شد: در بخش صنایع نیز، 32 میلیون متر مکعب آب که معادل 6/1 درصد منابع آبی در حال استحصال استان، مصرف می شود.

حاجیلری، با اشاره به میزان آب مورد استفاده بخش گردشگری، گفت: همچنین سالانه 29 میلیون متر مکعب از منابع آبی استان در بخش محیط زیست و گردشگری مورد استفاده قرار می گیرد که این میزان معادل 5/1 درصد از منابع آبی استان است.

وی پتانسیل منابع آبی تجدیدپذیر استان را دو میلیارد و 485 میلیون متر مکعب عنوان کرد و تصریح کرد: از این میزان یک میلیارد و 250 میلیون متر مکعب را آب های زیرزمینی و حدود یک میلیارد و 235 میلیون متر مکعب را آب های سطحی تشکیل می دهند.

حاجیلری گفت: پتانسیل آب های زیرزمینی استان کاملاً تخصیص یافته و حدود 94 درصد از منابع آبی زیرزمینی استان در حال استحصال است و امکان صدور مجوز جدید وجود ندارد.

وی یادآور شد: امکان توسعه بهره برداری از آب های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی وجود ندارد و پتانسیل باقی مانده آب های زیرزمینی برای مصارف شرب و صنایع در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان اصلاح الگوی کشت، ترویج و توسعه شیوه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و کشت محصولات با نیاز آبی پایین را تنها راه بهره برداری بهینه از منابع آبی در اختیار و توسعه کشاورزی استان عنوان کرد.

کد مطلب 841843

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