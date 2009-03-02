گزارش جدید NIE درباره ایران آوریل منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، اسرائیل بی صبرانه منتظر انتشار گزارش جدید مرکز برآورد اطلاعات ملی آمریکا ( NIE ) است که در ماه آینده میلادی منتشر می شود.

در ادامه این خبر آمده است : دولت باراک اوباما در حال تنظیم سیاست خود در قبال برنامه هسته ای ایران است و انتشار این گزارش پایه های سیاست جدید واشنگتن در قبال تهران را رقم می زند. کاخ سفید تصمیم به مذاکره با ایران گرفته اما هنوز با پرسشهایی درباره برنامه هسته ای تهران مواجه است و از همین رو گزارش NIE می تواند پاسخ برخی از پرسشها را بدهد.

گزارش جدید NIE در حالی منتشرمی شود که گزارش سال قبل این مرکز که حاصل تلاش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا بود به شدت خشم تل آویو را برانگیخت و از آن زمان فشارهای زیادی بر این مرکز وارد شد تا گزارش خود درباره ایران را نادرست بخواند. شدت این فشارها به جایی رسید که "توماس فینگر" معاون سابق شواری اطلاعات ملی آمریکا که مسئول تهیه گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا ( NIE ) درباره ایران بود بر صحت و درستی این گزارش و صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران تاکید کرد.

دکتر "توماس فینگر" که در آذر ماه سال جاری از سمت خود بازنشسته شده با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران گفت که من با اطمینان کامل از نتایج گزارشی که تهیه آن مدتها طول کشید دفاع کرده و می گویم که ایران از سال 2003 میلادی برنامه نظامی هسته ای نداشته است.

فینگر همچنین اعلام کرد که ایران در تاسیسات نطنز هیچگونه تخلفی را انجام نداده و هیچ گونه انحرافی در بخش غنی سازی اورانیوم این مرکز دیده نشده است.

به گزارش مهر، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) دوشنبه 12 آذر 1386 گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

در برآورد اطلاعات ملی آمریکا که در سال گذشته از سوی شورای اطلاعات ملی این کشور مطرح شد، آمریکا اعتراف کرد که ایران از سال 2003 به بعد برنامه ای در جهت تولید تسلیحات هسته ای نداشته، اما با این حال مقامات دولت بوش به اتهامات و لفاظیهای بی‌ اساس خود درباره تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ ای ایران ادامه دادند.