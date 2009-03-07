کافئین دشمن سرطان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی فاکس نیوز مطالعات جدید نشان داده کافئین موجود در بسیاری از نوشیدنیها سلولهای سرطانی پوست را از بین می برد.

بنابر همین گزارش سلولهایی که به دلیل اشعه ماورای بنفش دچار صدمه شده اند نسبت به کافئین حساستر بوده و زودتر واکنش نشان می دهند.

با توجه به اینکه سرطان پوست هر ساله یک میلیون نفر را مبتلا می کند تحقیقات اخیر می تواند نقطه عطفی در راه درمان این بیماری باشد.

نوشیدنی های حاوی کافئین مانند قهوه یا چای تاثیر قابل ملاحظه ای در این میان دارند.

بررسی بر روی بیش از 90 هزار نفر نشان داده هر فنجان قهوه در حدود 5 درصد از احتمال بروز برخی از سرطانهای پوست می کاهد.

به بیان دیگر مصرف روزانه 6 فنجان قهوه در حدود 30 درصد از بروز سرطان و یا پیشرفت آن می کاهد اما این آمار در مورد چای نصف می شود.

اخیراً مشخص شده که خود کافئین نیز تاثیر ضد آفتابی دارد و در برخی از محصولات زیبایی و ضد آفتاب برای پوست مورد استفاده قرار می گیرد.

