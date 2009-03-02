به گزارش خبرنگار مهر، با تاسیس این مرکز به مدیریت علی‌اصغر فخیمی‌فر تولید فیلم‌های تلویزیونی چند بخشی در مرکز سیمافیلم شروع می‌شود.



تاکنون 50 طرح در واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک سیمافیلم تصویب و نگارش تعدادی از آن‌ها شروع شده است. پیش‌بینی می‌شود اولین فیلم تلویزیونی اپیزودیک این بخش سال آینده کلید بخورد. یکی از برنامه‌های این واحد تامین فیلم‌های تلویزیونی برای مناسبت‌ها و ایام مذهبی است.

تولید مجموعه فیلم‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی از اولین پروژه‌های واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک است که نگارش فیلمنامه آن شروع شده و با انتخاب کارگردان مقابل دوربین می‌رود.