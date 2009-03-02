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۱۲ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک در سیمافیلم راه‌اندازی شد

واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک در سیمافیلم راه‌اندازی شد

با تاسیس واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک در سیمافیلم تولید فیلم‌های تلویزیونی چند بخشی در این مرکز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با تاسیس این مرکز به مدیریت علی‌اصغر فخیمی‌فر تولید فیلم‌های تلویزیونی چند بخشی در مرکز سیمافیلم شروع می‌شود.

تاکنون 50 طرح در واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک سیمافیلم تصویب و نگارش تعدادی از آن‌ها شروع شده است. پیش‌بینی می‌شود اولین فیلم تلویزیونی اپیزودیک این بخش سال آینده کلید بخورد. یکی از برنامه‌های این واحد تامین فیلم‌های تلویزیونی برای مناسبت‌ها و ایام مذهبی است.

تولید مجموعه فیلم‌هایی با موضوع انقلاب اسلامی از اولین پروژه‌های واحد تله‌فیلم‌های اپیزودیک است که نگارش فیلمنامه آن شروع شده و با انتخاب کارگردان مقابل دوربین می‌رود.

کد مطلب 841851

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