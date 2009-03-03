پارکینگهای تحت نظارت پارکبانها رایگان نمی شود

مهندس نصراله خادم اسلام با بیان مطلب بالا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه پارکبانها و مکانهای تحت نظارت آنان در حال حاضر تحت اجاره شرکتهایی هستند که در مزایده برنده شده و از آن بهره برداری می کنند امکان رایگان کردن این مکانها وجود ندارد.

چندی پیش خبری مبنی بر رایگان شدن مکانهای پارک تحت نظارت پارکبانها در هفته آخر اسفند منتشر شده بود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: بحث پارکبانها جنبه حقوقی دارد و هر گونه فعالیت در حوزه آنها مستلزم هماهنگی با شرکت مربوطه است و این موضوع به لحاظ حقوق مکتسبه شرکتها در حال حاضر امکانپذیر نیست.