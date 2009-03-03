مادران افسرده بیشتر در معرض دیابت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی هلت نیوز، مادرانی که به تازگی زایمان کرده اند و دچار افسردگی هستند دو برابر بیشتر از سایرین در معرض دیابت قرار دارند.

محققان معتقدند تاثیر افسردگی در ابتلا مادران جوان به دیابت به مراتب شدید تر از میزان ترشح انسولین و سابقه قند خون آنها در دوران بارداری و یا قبل از ان است.

تحقیقات نشان داده مادرانی که قبل از بارداری به هیچ وجه دچار افسردگی نبوده اند اما پس از مادر شدن دچار افسردگی شده اند به مراتب بیشتر مبتلا به دیابت می شوند.

نتایج بررسیها حاکی از ان است که یک نفر از هر 10 مادر که تا دو سال پس از زایمان دچار افسردگی شده اند مبتلا به دیابت می شوند.

برخی از محققان معتقدند که این رابطه دو طرفه است و مادرانی که به دلیل دیابت بارداری تحت درمان قرار می گیرند نیز بیشتر در معرض افسردگی قرار می گیرند. شیوع افسردگی پس از زایمان نیز 10 درصد گزارش شده که آمار قابل ملاحظه ای است.