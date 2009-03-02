زیرساختهای لازم برای ثبت بین المللی اختراعات در کشور فراهم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهوش خدابنده امروز در حاشیه کارگاه تجاری سازی و مالکیت معنوی در صنایع بیوتکنولوژی در جمع خبرنگاران گفت: مالکیت فکری بر اساس قوانین داخلی کشور چندین سال است که به تبع وجود تحقیق ثبت آن ضروری بوده ولی تاکنون هیچ فعالیت منسجمی در زمینه ایجاد زیرساختهای لازم برای ثبت بین المللی در کشور انجام نشده است.

وی افزود: در این پژوهشگاه از 7 ماه پیش فعالیتهایی آغاز شده که در فاز اول اقدام به زیرساختهای لازم مانند ایجاد ارتباط با شرکتهایی که چنین خدماتی را ارائه می دهند شده است.

خدابنده با تاکید بر اینکه ثبت های داخلی قابلیت پیگیری حقوقی ندارند، اضافه کرد: به این منظور فاز اول این اقدامات در زمینه فرهنگ سازی متمرکز شده است. در این مرحله پژوهشگران با ایجاد کارگاههای آموزشی با مفاهیم تجاری سازی، ثبت اختراع و همچنین مکانیزمهای ثبت تحقیقات به طریق بین المللی و انتقال تکنولوژی به صنعت آشنا می شوند.

مسئول دفتر مالکیت فکری ادامه داد: حدود 6 طرح از سوی محققان این پژوهشگاه ثبت بین المللی شده اند ولی این اختراعات در زمانی ثبت شده که محققان خارج از کشور مشغول به تحصیل بودند و مطالعات اولیه آن در این پژوهشگاه شکل نگرفته است.

خدابنده گفت: این طرحها در زمینه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی است که نقطه مشترک همه این تحقیقات مهندسی ژنتیک است ولی طرحهای بیوتکنولوژی نیز از جمله موارد کاربردهای مهندسی ژنتیک است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر با برگزاری کارگاه آموزشی تجاری سازی و مالکیت معنوی در صنایع بیوتکنولوژی تجربیات اولیه ای را برای ثبت بین المللی اختراعات آغاز کرده ایم.