آموزشهای دینی و علمی مدارس باید کاربردی جامع و کامل باشد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، سید حسین صالحی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از معاونین و مربیان پرورشی در سالن معلم شهرستان چناران افزود: تعلیمات، تمرینات، تزئینات و توفیقات از ارکان اصلی تربیت است.

وی افزود: مشارکت و نظارت و برگزاری مسابقه در تمرین از اصول تمرین است و این در واقع باز گذاشتن میدان تمرین برای دانش آموز است.

صالحی دانش آموزان دهه چهارم انقلاب را با سه دهه قبل متفاوت دانست و اظهار داشت: یکی از تفاوتهای این نسل با سه نسل قبل مسئله آسیبهای فناوری یا جنگ نرم است که در حال ترویج است که با نسخه دهه اول و دوم و سوم نمی توان به سراغ نسل چهارم انقلاب رفت که هوشیاری و تلاش همه فرهنگیان را در برابر این جنگ نرم و ضد فرهنگی می طلبد .

معاون پرورشی آموزش و پرورش چناران گفت: دغدغه های حضرت امام ( ره ) نسبت به دانش آموزان، اسلامی و بازسازی کردن نهاد آموزش و پرورش و انتقال بایسته های انقلاب به نسلهای بعد از جمله دلایل تاسیس امور تربیتی است.

صالحی افزود: مربیان پرورشی خادمان عرصه رشد و بالندگی دانش آموزان هستند.

وی ادامه داد: 110 نفر از معاونین و مربیان پرورشی در بیش از 160 مدرسه، کانونهای فرهنگی تربیتی و دارالقرانها و سالنهای ورزشی امر پرورش دانش آموزان را به عهده دارند.

در پایان به مربیان و معاونین پرورشی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر شد و این مراسم به مناسبت 18 اسفندماه سالروز تاسیس صدقه جاریه شهیدان رجایی و باهنر نهاد مقدس امور تربیتی برگزار شد.