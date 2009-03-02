کمبودهای عمده درسالن 12 هزار نفری آزادی/تقاضای ایران برای میزبانی 2012

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح امروز در مقر AFC در کوالالامپور مالزی برگزار شد. عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی کشورمان و عضور کمیته فوتسال AFC نیز یکی از حاضرین در این نشست بود.

ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نشست صبح امروز کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: جلسه امروز به ریاست اوگورا" ژاپنی و حضور محمد بن همام، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار شد. در این نشست موارد مختلفی مطرح شد که مهمترین آن انتخاب میزبان برای دو رویداد جام باشگاه‌ها و قهرمانی این قاره بود که در نهایت شهرهای تهران و تاشکند به عنوان میزبان این مسابقات انتخاب شدند.

وی ادامه داد: برای میزبانی این مسابقات شش کشور متقاضی شده بود که باید از بین آنها دو میزبان واجد شرایط انتخاب می شد. پیش از رای گیری برای انتخاب میزبان‌های مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 و جام قهرمانی این قاره در سال 2010 آقای "میگل دیوید"، دبیر فیلیپینی کمیته فوتسال AFC و عضو کمیته مسابقات این کنفدراسیون گزارشی از شرایط کشورهای متقاضی برگزاری دو رویداد یاد شده ارائه کرد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که چرا ایران به عنوان میزبان مسابقات جام قهرمانی آسیا انتخاب نشد، گفت: براساس گزارشی که دبیر کمیته فوتسال AFC ارائه کرد یکسری کمبودهای عمده در سالن 12 هزار نفری آزادی مشاهده می شود که با استانداردهای روز فوتسال دنیا همخوانی ندارد، البته کمبودهایی در سالن پیروزی اصفهان هم وجود دارد که ما متعهد شده‌ایم تا پیش از آغاز مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا برطرف خواهد شد.

وی در ادامه از تحولاتی که در فوتسال قطر ایجاد شده یاد کرد و برای اثبات این موضوع به گزارش دبیرکمیته فوتسال AFC اشاره کرد که طی آن از امکانات فوتسال در شهر دوحه قطر در حد استاندارد روز فوتسال دنیا یاد شده بود.

ظاهرا قطر کاندیدای اصلی میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا در سال 2009 بوده است که ترابیان با طرح مواردی نگاه مسئولان کمیته فوتسال AFC را به اصفهان می گرداند.

ترابیان در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: از آنجائیکه اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ماه ژولای و اوج گرما برگزار می شود من به مسئولان AFC گوشزد کردم که در گرمای طاقت فرسای کشورهای حوزه خلیج فارس امکان برگزاری مسابقات به آسانی فراهم نیست.

وی ادامه داد: از آنجائیکه مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا همیشه سعی در کاهش هزینه‌های برگزاری مسابقات دارند، به آنها تاکید کردم که هزینه اقامت تیم‌ها در هتل‌های اصفهان به مراتب کمتر از هتل‌های شهر دوحه است. علاوه بر این بحث حضور و استقبال تماشاگران از مسابقات را نیز مطرح کردم که باعث شد سرانجام اصفهان به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه‌های آسیا انتخاب شود.

رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: از بین شهرهای تهران، منامه و تاشکند نیز در نهایت تاشکند به عنوان میزبان مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب شد. ازبکها که در سال 2006 نیز میزبان مسابقات قهرمانی آسیا بوده اند برای کسب امتیاز میزبانی دوباره این مسابقات سالن دیگری را در شهر تاشکند در دست احداث دارند که همین مسئله باعث شد تا AFC ازبکستان را به عنوان میزبان یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کند.

وی ادامه داد: تمامی اعضا کمیته فوتسال AFC تمایل به انتخاب تاشکند به عنوان میزبان مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا داشتند و زمانی که نظر مرا در این خصوص جویا شدند، با خواسته آنها موافقت کردم به شرط آنکه میزبانی دوره دوازدهم مسابقات در سال 2012 به ایران واگذار شود.

ترابیان تصریح کرد: گرچه مسئولان کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا به این درخواست من پاسخ مثبت ندادند اما در صورتجلسه نشست امروزشان این موضوع به ثبت رسید و ما به عنوان اولین میزبان مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2012 مطرح شدیم. برای ما میزبانی این مسابقات که انتخابی رقابت‌های جام جهانی نیز خواهد بود بیش از میزبانی دوره یازدهم ارزش دارد.