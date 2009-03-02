بمب اتم در رویکرد دفاعی ایران جایی ندارد / شورای حکام سیاسی نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن دعوت از اعضای شورای حکام آژانس برای اینکه تحت تاثیر فضاسازی های سیاسی و تبلیغاتی قرار نگیرند، ادعای اخیر برخی از مقامات آمریکایی در مورد برنامه هسته ای کشورمان را رد کرد.

وی افزود: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی باید رویکردهای حقوقی و فنی را مد نظر قرار دهد و از رویکرد سیاسی در موضوع هسته ای ایران پرهیز کند.

قشقاوی با اشاره به سخنان اخیر دریادار مولن یکی از فرماندهان ارشد نظامی آمریکا که گفته بود ایران هم اکنون توانایی ساخت یک بمب هسته ای را دارد، گفت: این حرف ها منشاء واقعی و علمی ندارد و صرفا تبلیغاتی است. البته آقای گیتس بلافاصله اظهار نظر این مقام آمریکایی را تصحیح کرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اشاره به اینکه این نوع اظهارات همیشه علیه ایران مطرح بوده است، خاطر نشان کرد: اینکه می گویند موادی که ایران دارد قابلیت ساخت بمب اتمی را دارد غلط است چون هر آدم فنی که با الفبای مسائل علمی در موضوع هسته ای آشنا باشد غلط بودن این ادعاها را می فهمد.

وی ادامه داد: ساخت بمب هسته ای از سوی ایران در دو حالت ممکن است اول اینکه ایران از NPT خارج شود یا اینکه اثبات شود ایران به دنبال غنی سازی با درجه بالاست. در حالی که امروز ایران امروز NPT است و تمام مواد و فعالیت های مربوط به ایران با دوربین کنترل می شود و درجه غلظت غنی سازی که زیر 4 درصد است کاملا مشخص است.

قشقاوی تصریح کرد: بمب اتم در رویکرد دفاعی ما جایی ندارد

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